1 Agosto 2024

Livorno 1 agosto 2024 – Contratto provinciale di lavoro in agricoltura, in tanti al presidio a Cecina davanti a Confagricoltura, riaperto il tavolo della trattativa

Davanti alla sede Confagricoltura di Cecina si è tenuto un partecipato presidio per contestare lo stallo nella trattativa per il rinnovo del Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti. La mobilitazione è stata organizzata congiuntamente da Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil: tanti i lavoratori presenti al presidio.

La protesta ha già fatto registrare un primo piccolo risultato: nel corso della mattina una delegazione di sindacalisti e lavoratori è stata infatti ricevuta dai vertici di Confagricoltura e al termine dell’incontro è stato raggiunto l’accordo per la riapertura del tavolo delle trattativa. La prossima settimana sono già stati programmati degli incontri.

Il contratto in questione è ormai scaduto lo scorso 31 dicembre. Dopo più di sette mesi di trattative con Coldiretti, Confagricoltura, Cia evidenziamo ancora una notevole distanza con le parti datoriali. Rivendichiamo un salario giusto per i lavoratori del settore agricolo e florovivaistico, trasparenza negli appalti e lotta allo sfruttamento lavorativo e al caporalato, l’ammodernamento del sistema bilaterale, maggiori diritti e tutele e più sicurezza sul lavoro.