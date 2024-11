Home

Cronaca

Contributi 2024 per l’accompagnamento a scuola degli studenti disabili, riaperti i termini per la presentazione delle domande

Cronaca

8 Novembre 2024

Contributi 2024 per l’accompagnamento a scuola degli studenti disabili, riaperti i termini per la presentazione delle domande

Livorno 8 novembre 2024 Contributi 2024 per l’accompagnamento a scuola degli studenti disabili, riaperti i termini per la presentazione delle domande

Le nuove richieste entro il 17 novembre

Riaperti i termini per presentare le domanda per i contributi che l’Amministrazione comunale di Livorno eroga alle famiglie a sostegno delle spese per l’accompagnamento scolastico degli studenti con disabilità. C’è tempo fino al 17 novembre

“Le famiglie degli studenti con disabilità – afferma l’assessore al Sociale Andrea Raspanti – affrontano quotidianamente molte difficoltà ed è importante che sappiano che le istituzioni ne sono consapevoli e sensibili. Questi contributi sono un aiuto concreto e un segnale di attenzione. Il bando integra le opportunità che vengono offerte a molte famiglie dal trasporto scolastico erogato dal Comune, sostenendo i genitori che decidono di gestire in autonomia gli spostamenti tra casa e scuola dei loro figli e delle loro figlie”.

Destinatari del bando sono i ragazzi e le ragazze residenti a Livorno con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 1 o comma 3, frequentanti scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (statali o paritarie, con sede anche al di fuori del Comune di Livorno).

Il beneficio riguarda le spese per l’accompagnamento a scuola già sostenute, o ancora da sostenere, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 (quindi durante il periodo di iscrizione all’anno scolastico 2023-24 e/o all’anno scolastico 2024-25).

Il contributo è di 50 euro al mese, per un massimo di 9 mensilità (quindi fino a 450 euro) in base al periodo di frequenza scolastica nell’anno 2024, fino ad esaurimento.

Sono ovviamente esclusi da questo beneficio gli studenti disabili che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico organizzato dal Comune.

Le nuove richieste, da presentare utilizzando il modulo allegato al bando, andranno ad integrare l’elenco delle richieste già arrivate nel primo termine scaduto il 31 ottobre 2024.

Le modalità di presentazione delle domande e i requisiti sono reperibili sul bando pubblicato, insieme agli allegati, da domani nella sezione Gare – Avvisi del sito del Comune di Livorno.

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a:

Contributi 2024 per l’accompagnamento a scuola degli studenti disabili, riaperti i termini per la presentazione delle domande