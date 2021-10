Home

Contributi a sostegno delle imprese, Simoncini presentate richieste per 41mila euro

6 Ottobre 2021

Contributi a sostegno dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico delle micro e piccole imprese, già presentate richieste per 41mila euro

Livorno 6 ottobre 2021

L’assessore Simoncini esprime soddisfazione per la risposta da parte del tessuto imprenditoriale livornese

Livorno, 5 ottobre 2021 – A dieci giorni dall’apertura del bando pubblico con il quale il Comune di Livorno ha stanziato 200 mila euro per la concessione di contributi a sostegno dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico e digitale delle micro e piccole imprese, dei professionisti e a sostegno dello start up giovanile, sono già state impegnate risorse per 41.563 euro.

“Esprimo soddisfazione – ha dichiarato l’assessore al Lavoro e allo Sviluppo Economico Gianfranco Simoncini – per la risposta che sta dando il sistema imprenditoriale a questa iniziativa. Ancora una volta si riconferma la volontà di innovazione del sistema produttivo livornese”.

Come noto, il bando pubblicato dal Comune di Livorno prevede contributi a fondo perduto e segue una procedura a sportello in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, sino ad esaurimento delle risorse e comunque entro e non oltre il 9 dicembre 2021.

“L’auspicio – ha aggiunto Simoncini – è che vengano utilizzati i restanti 158mila euro, così come avvenuto con i precedenti bandi. Nel caso in cui le domande superassero gli stanziamenti di bilancio cercheremo di trovare risorse aggiuntive per coprire i progetti presentati”.

Riconfermato, inoltre, dall’assessore Simoncini, l’impegno da parte dell’Amministrazione Comunale a prevedere, anche per i prossimi anni, stanziamenti di bilancio per proseguire sulla strada dell’innovazione e aiutare l’imprenditoria locale.

Si ricorda che il bando è consultabile nella sezione “Lavoro e Sviluppo Economico – Bandi” della rete civica comunale (https://www.comune.livorno.it/lavoro-sviluppo-economico/bando-pubblico-concessione-contributi-sostegno-dellinnovazione-dello).

Per informazioni sul bando è possibile inviare una mail a contributoimprese@comune.livorno.it.

