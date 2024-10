Home

Contributi affitto da domani le domande. Esclusi giovani coppie senza figli e single

3 Ottobre 2024

Contributi affitto da domani le domande. Esclusi giovani coppie senza figli e single

Bando per l’assegnazione del contributo ad integrazione del canone di locazione anno 2024

Livorno, 3 ottobre 2024 – Contributi affitto da domani le domande. Escluse giovani coppie senza figli o single

Da domani venerdì 4 ottobre dalle ore 8.00 verrà pubblicato il bando pubblico per la concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2024. Il Bando resterà aperto fino a giovedì 31 ottobre alle ore 23.59.

Questo in attuazione delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 402 del 30/3/2020 e n. 1041 del 16/9/2024 e della Determinazione Dirigenziale n. 8280 del 2/10/2024

Come per il Bando affitti 2023 le risorse economiche per il riconoscimento dei contributi sono sensibilmente ridotte per il venir meno dei trasferimenti statali. In ragione di ciò la Regione Toscana e il Comune di Livorno hanno dovuto definire criteri di accesso più restrittivi.

Per la partecipazione al Bando i concorrenti dovranno, in particolare, possedere tutti i seguenti requisiti:

un’attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), non superiore a € 15.984,02 ed un valore ISEE non superiore a €. 16.500,

rapporto tra canone di locazione annuale, al netto degli oneri accessori, e indicatore ISE (cd. “incidenza”) uguale o superiore al 60%,

presenza all’interno del nucleo famigliare di almeno:

un minore,

oppure un ultrasettantenne,

oppure un invalido (con percentuale superiore al 67%) o portatore di handicap (ex L.104/92).

La domanda di partecipazione al bando di concorso dovrà essere presentata esclusivamente on-line attraverso la piattaforma dedicata sulla rete civica comunale collegandosi all’indirizzo: http://www.comune.livorno.it/ casa/citel_bandi.asp

Per la presentazione della domanda on-line è necessario essere muniti di tutta la documentazione richiesta dal bando e accedere alla piattaforma on-line del Comune di Livorno, secondo una delle seguenti modalità:

tessera sanitaria con il PIN attivo: per informazioni sulle modalità di rilascio e di fruizione si consiglia di collegarsi all’apposita pagina web tramite il seguente LINK: https://www.regione.toscana. it/-/carta-nazionale-dei- servizi. Tutti i cittadini assistiti dal Servizio sanitario regionale della Toscana hanno ricevuto una nuova Tessera sanitaria con microchip, contenente una CNS;

identità SPID: Credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID): per informazioni sulle modalità di rilascio e di fruizione si consiglia di collegarsi al seguente LINK: https://www.spid.gov.it/;

carta di identità elettronica: la registrazione è possibile solo con la nuova Carta di Identità Elettronica che attesta l’identità del cittadino attraverso un microchip che memorizza i dati del titolare. Coloro che avessero smarrito le credenziali possono rivolgersi all’Ufficio di Anagrafe del Comune di Livorno.

Coloro che non hanno la possibilità di fare la domanda on-line, ad esempio per mancanza di dotazioni infor-matiche, potranno rivolgersi per avere assistenza gratuita nella compilazione della domanda, presso i seguenti Centri assistenza/CAF convenzionati con il Comune di Livorno:

C.A.F./Sindacato Indirizzo Telefono e-mail

AIC, via Garibaldi, 100, tel 0586-892419, mail livorno.aic@aicnazionale.com

Cooperativa CeSDI, Piazza Garibaldi – Baracchina 5 e 6, tel. 320- 8285747, mail coopcesdilivorno@gmail.com

Il nuovo millennio/USPPIDAP, Via G.Verdi, 24, tel 0586-280847 cel 380- 6465180 mail inm.livorno@gmail.com

LIVORNO SERVICE s.r.l., Via A. Lamarmora, 4. tel 0586-211548 cel393- 9551530, mail segreteria@ confartigianatolivorno.it

SICET LIVORNO, Via Goldoni, 73, tel 0586-899732, cel 334-8843566 livorno@sicet.it

SUNIA, Via Giotto Ciardi, 8, cel 345- 5826895 sunia.livorno@sunia.it

USB, Via Cestoni, 5 tel 0586.899897 livorno.asia@usb.it

Per informazioni e chiarimenti sul bando è possibile rivolgersi all’ufficio Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo ai seguenti contatti telefonici:

0586-820070 – 820185 — 820101

Il personale risponderà nei seguenti giorni ed orari:

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00

e il martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:30 info e-mail: contributoaffitto@comune. livorno.it

