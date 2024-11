Home

Contributi affitto e reddito di cittadinanza, interpellanze in discussione in commissione Politiche Sociali

Cronaca

2 Novembre 2024

Contributi affitto e reddito di cittadinanza, interpellanze in discussione in commissione Politiche Sociali

Livorno 3 novembre 2024 Contributi affitto e reddito di cittadinanza interpellanze in discussione in commissione Politiche Sociali

La Quinta Commissione Consiliare (Politiche sociali) è stata convocata dalla presidente Cristina Lucetti per mercoledì 6 novembre alle ore 15.30 per discutere il seguente ordine del giorno:

Interpellanza del Consigliere comunale Panciatici: “Stato di attuazione dell’atto n° 37/2023″: mozione presentata dai Consiglieri Sorgente, Vecce, Grassi, Trotta, Barale, Panciatici, Fenzi, Simoni, Pacini: “Proposta dei sindacati casa sul rifinanziamento dei fondi per la morosità incolpevole, per i contributi affitto e per il potenziamento del reddito di cittadinanza” (prot. 125484/2024)

Interpellanza del Consigliere comunale Panciatici: “Stato di attuazione dell’atto n°250/2023″: Mozione presentata dai Consiglieri Barale, Panciatici, Trotta, Sorgente, Vecce e Grassi: “Difesa e implementazione del reddito di cittadinanza” (prot. 125509/2024)



La seduta si svolgerà in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto sulla nuova piattaforma di gestione delle sedute istituzionali ConsigliCloud, sulla quale sarà trasmessa anche la diretta streaming (ai sensi dell’art.8 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi di governo in modalità telematica, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 30 maggio 2022).

Quinta Commissione Consiliare “Politiche sociali”

Presidente: Cristina Lucetti (Partito Democratico); Vice Presidente: Giulia Aringhieri (Partito Democratico) Alessandro Perini (Fratelli d’Italia)

Altri componenti: Andrea Benassi, Enrico Bianchi (Partito Democratico); Carlo Ghiozzi (Lega); Francesco Belaise (Movimento 5 Stelle); Roberto Danieli (Protagonisti per la Città); Giovanni La Sala (Livorno Civica); Aurora Trotta (Livorno Civica)