Home

Cronaca

Contributi affitto, online la graduatoria provvisoria. Eventuali ricorsi entro 15 giorni

Cronaca

7 Dicembre 2021

Contributi affitto, online la graduatoria provvisoria. Eventuali ricorsi entro 15 giorni

Contributi agli affitti, martedì 7 dicembre sarà pubblicata la graduatoria provvisoria

Gli interessati potranno presentare ricorso entro il 21 dicembre

Livorno, 7 dicembre 2021 – Sarà pubblicata oggi, martedì 7 dicembre, la graduatoria provvisoria dei beneficiari del bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2021 (contributo affitti).

La graduatoria sarà consultabile online su questo sito, area tematica “Sociale” > Ufficio Casa > Graduatorie (link diretto: https://www.comune.livorno.it/casa/Citel_menu_graduatorie.asp)

Gli interessati avranno 15 giorni di tempo per opporsi alla graduatoria (da martedì 7 a martedì 21 dicembre) utilizzando esclusivamente il modulo che sarà disponibile nella sezione Modulistica di questo sito (https://moduli.comune.livorno.it) > Casa > Contributo in conto affitto).

L’istanza di opposizione, debitamente sottoscritta con firma del ricorrente, potrà essere presentata entro il 21 dicembre:

• tramite raccomandata con avviso di ritorno, con allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente (ai fini della scadenza farà fede la data di spedizione della raccomandata);

• tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata a comune.livorno@postacert.toscana.it, con allegata fotocopia del documento d’identità del richiedente (anche in questo caso farà fede la data di spedizione della PEC);

• con consegna a mano presso l’Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo in via Pollastrini 1 dal lunedì al venerdì in orario 9-13 e il martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin