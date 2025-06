Home

20 Giugno 2025

Livorno 20 giugno 2025 Contributi centri estivi inclusivi, Raspanti commenta i numeri emersi dal bando e traccia la prospettiva per il futuro

Cresce il sostegno economico per l’inclusione dei bambini e ragazzi con disabilità nei centri estivi, grazie al contributo voluto dall’amministrazione comunale in collaborazione con Fondazione Livorno.

A partire dal 2019, il Comune di Livorno ha introdotto una misura che prima non esisteva e che negli anni è stata progressivamente rafforzata. Nel 2025 il contributo ha raggiunto la cifra di 1. 250 euro per ciascun beneficiario, con un investimento complessivo di 90mila euro, di cui 70mila stanziati dal Comune e 20mila dalla Fondazione Livorno.

Nonostante lo sforzo, sono 109 le persone rimaste escluse rispetto alle 44 che hanno potuto usufruire del sostegno (più dei 2/3).

E’ un dato che fotografa una domanda crescente e che, come ha spiegato l’assessore al Sociale Andrea Raspanti, servirà per calibrare meglio la misura in vista della prossima estate.

Nel video che segue, l’assessore commenta i numeri emersi dal bando e traccia la prospettiva per il futuro.