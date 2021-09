Contributi Covid, bando del Comune per associazioni e altri soggetti del terzo settore

Cronaca

16 Settembre 2021

Emergenza Covid-19, bando straordinario per l’erogazione di contributi ad associazioni e altri soggetti del terzo settore

La domanda entro il 30 settembre

Livorno, 15 settembre 2021

La Giunta Comunale ha stabilito di supportare il terzo settore con l’emanazione di un bando straordinario per l’assegnazione di contributi per l’anno 2021 come ristoro per le conseguenze prodotte dalla pandemia da Covid 19.

Il termine per la presentazione della richiesta di contributo è giovedì 30 settembre.

“Un modo per valorizzare e sostenere il terzo settore che – ha commentato l’assessore al Sociale Andrea Raspanti – anche nel difficile frangente che stiamo attraversando ha dato prova di un grande senso di comunità, di un grande spirito di servizio aiutando tante persone in difficoltà, offrendo opportunità al territorio e promuovendo la cultura della solidarietà nella nostra città”.

Il nuovo atto riconferma l’impegno dell’Amministrazione a sostenere i soggetti del terzo settore che, a causa della pandemia da Covid-19 hanno dovuto, nella maggior parte dei casi, sospendere le attività statutarie, comprese quelle di autofinanziamento, e fronteggiare spese impreviste per l’adozione delle misure di sicurezza.

Con questa nuova disposizione, inoltre, il Comune ha deciso di valorizzare l’impegno delle associazioni che partecipano più attivamente alla Consulta Comunale delle Associazioni e ai tavoli tematici istituiti al suo interno, le cui richieste risulteranno privilegiate.

All’indirizzo www.comune.livorno.it/ associazionismo-terzo-settore/ associazionismo/contributi- alle-associazioni è possibile trovare le informazioni essenziali per partecipare al bando: i requisiti per avere diritto al contributo, le modalità e i termini di presentazione della domanda, la modulistica ed il bando integrale.

Per inoltrare le richieste di contributo le associazioni sono tenute a:

1) accedere alla funzione Richiesta di Contributo del Portale Comunale delle Associazioni di Livorno

2) compilare gli appositi campi e dare avvio alla procedura di trasmissione online;

3) sottoscrivere ed inoltrare il modulo risultante al Dirigente del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie, utilizzando una delle modalità qui di seguito elencate: