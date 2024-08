Home

Contributi economici alle associazioni culturali, il Comune pubblica due bandi. Come fare domanda

19 Agosto 2024

Livorno, 19 agosto 2024 – Contributi economici alle associazioni culturali, il Comune pubblica due bandi

Sono stati pubblicati oggi sul sito internet del Comune di Livorno, nella sezione Gare – Avvisi, due bandi per l’attribuzione di contributi di compartecipazione a favore di associazioni ed altre tipologie di soggetti giuridici privati, operanti in ambito culturale, per il secondo semestre 2024:

Bando per la concessione di contributi di compartecipazione finalizzati al sostegno di iniziative di spettacolo dal vivo Bando per la concessione di contributi di compartecipazione ad associazioni o altri soggetti economici operanti in ambito culturale finalizzato al sostegno delle iniziative di tipo culturale sul territorio comunale;

Le iniziative dovranno svolgersi nel secondo semestre 2024, e caratterizzarsi per la loro importanza culturale, sia con riferimento alla direzione artistica che alle attività proposte, i destinatari del progetto, l’obiettivo di rivitalizzazione/ valorizzazione di specifiche aree e luoghi della città, anche in riferimento agli obiettivi del Documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026.

Si evidenziano molteplici differenze rispetto alle edizioni precedenti. E’ quindi raccomandabile leggere molto attentamente le indicazioni contenute nei bandi in allegato in particolare per quanto riguarda le finalità degli stessi; i requisiti di ammissibilità; le modalità di presentazione dell’istanza.

Le domande, unitamente alla documentazione richiesta, dovranno pervenire, nelle modalità previste dal bando (PEC o consegna a mano)

Il termine perentorio è alle ore 13 di lunedì 2 settembre 2024

I contributi, laddove concessi, potranno essere destinati alla parziale copertura delle spese per la realizzazione degli eventi. E’ infatti prevista una compartecipazione economica da parte degli organizzatori e/o altri sponsor.

L’Amministrazione comunale invita associazioni ed enti interessati ad accedere al sito internet del Comune all’indirizzo: https://www.comune.livorno.it/ avviso/bando-concessione- contributi-compartecipazione- ad-associazioni-altri- soggetti-operanti-1 , dove troveranno il testo integrale dei bandi e tutta la modulistica necessaria alla presentazione delle domande.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune: cultura@comune.livorno.it tel. 0586 820587, 824604, 824611, 824515.

