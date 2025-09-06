Contributi economici alle associazioni culturali, pubblicato il bando
Livorno 6 settembre 2025 Contributi economici alle associazioni culturali, pubblicato il bando
È stato pubblicato il bando per l’attribuzione di contributi di compartecipazione a favore di associazioni ed altre tipologie di soggetti giuridici privati, operanti in ambito culturale e di spettacolo da vivo, per il secondo semestre 2025.
Le domande, unitamente alla documentazione richiesta, dovranno pervenire, nelle modalità previste dal bando (PEC o consegna a mano), entro il termine perentorio delle ore 14 di lunedì 22 settembre 2025.
I contributi, laddove concessi, potranno essere destinati alla parziale copertura delle spese per la realizzazione degli eventi, essendo prevista una compartecipazione economica da parte degli organizzatori e/o altri sponsor.
L’Amministrazione comunale invita associazioni ed enti interessati ad accedere al sito internet del Comune, dove troveranno il testo integrale del bando e tutta la modulistica necessaria alla presentazione delle domande.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura e Spettacolo del Comune tramite email bandocultura@comune.livorno.it o telefono 0586 824519, 820587, 824604, 824611.