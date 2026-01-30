Home

Contributi gravissime disabilità: mancati pagamenti e ritardi FI presenta mozione in Regione

30 Gennaio 2026

Livorno 30 gennaio 2026 Contributi gravissime disabilità: mancati pagamenti e ritardi FI presenta mozione in Regione

Toscana, Tenerini e Stella (FI): “Mancati pagamenti e ritardi erogazione contributi per famiglie disabili, Regione intervenga”*

Interrogazione in Consiglio regionale: “Impatto gravissimo su vita nuclei familiari e caregiver”_

In Toscana si stanno registrando mancati pagamenti e ritardi nell’erogazione di contributi per le famiglie con a carico persone gravemente disabili, la Regione deve intervenire con urgenza. E’ quanto chiedono l’on. Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia, e il capogruppo in Consiglio regionale, Marco Stella, che ha presentato un’interrogazione all’Assemblea toscana.

“La Regione – ricordano Stella e Tenerini – prevede interventi di sostegno alla domiciliarità per persone con disabilità gravissima, tra cui contributi economici finalizzati alla copertura dei costi per assistenti personali o assegni di cura nei casi in cui l’assistenza diretta sia prestata da familiari, conformemente alle linee di indirizzo attuate attraverso il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (FNA) e le relative delibere regionali e atti di programmazione”.

“Le famiglie beneficiarie – evidenziano i due esponenti di Forza Italia – riferiscono difficoltà nella regolare erogazione delle somme dovute (in particolare il mancato pagamento delle mensilità di gennaio 2026 e l’incertezza circa quelle di febbraio 2026), con conseguenti ritardi nei pagamenti a educatori e assistenti, rischio di perdita di continuità assistenziale e impatti occupazionali per i genitori caregiver.

La continuità del reddito derivante da questi contributi è spesso condizione essenziale per garantire assistenza domiciliare, terapia riabilitativa e stabilità dei progetti di vita delle persone con disabilità gravissima; i ritardi o le interruzioni nelle erogazioni configurano un potenziale rischio per la qualità dell’assistenza e la tenuta del nucleo familiare”.

Per queste ragioni Forza Italia chiede alla Giunta regionale di sapere “qual è lo stato attuale dei pagamenti relativi agli assegni di cura e ai contributi per la domiciliarità delle persone con disabilità gravissima riferiti alle mensilità di gennaio e febbraio 2026 nelle diverse Zone distretto/SdS della Toscana; quali sono le ragioni tecniche, amministrative e finanziarie dei ritardi di erogazione, e quali misure intende adottare la Regione per garantire la puntualità delle future erogazioni; se la Giunta intenda prevedere interventi integrativi (anche temporanei) per assicurare continuità di reddito alle famiglie in difficoltà, evitando l’interruzione di percorsi terapeutici e assistenziali già in corso” e, infine “se sono in corso o previsti adeguamenti normativi, procedure semplificate o stanziamenti aggiuntivi – si legge ancora nell’interrogazione – per rafforzare il sistema di sostegno alle persone con disabilità gravissima e ai loro caregiver familiari”.