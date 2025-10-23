Home

Contributi per l’accompagnamento a scuola degli studenti con disabilità. Come fare domanda

23 Ottobre 2025

Livorno, 23 ottobre 2025

C’è tempo fino a venerdì 31 ottobre per presentare domanda per i contributi che l’Amministrazione comunale di Livorno eroga alle famiglie a sostegno delle spese per l’accompagnamento a scuola degli studenti con disabilità.

Riguarda ragazzi e ragazze che non usufruiscono del servizio di trasporto scolastico organizzato dal Comune, che siano residenti a Livorno almeno dal 1° gennaio 2025, con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 1 o comma 3, frequentanti scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (statali o paritarie).

Il beneficio riguarda le spese per l’accompagnamento a scuola già sostenute, o ancora da sostenere, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 (quindi durante il periodo di iscrizione all’anno scolastico 2024-25 e/o all’anno scolastico 2025-26).

Il contributo previsto è pari a 80 euro al mese, per un massimo di 9 mensilità (quindi fino a 720 euro) in base al periodo di frequenza scolastica nell’anno solare 2025.

In caso di presenza nel nucleo di più minori con disabilità aventi diritto, il contributo sarà erogato a ciascun minore compilando domande separate per ciascuno di loro.

Le domande possono essere presentate online entro venerdì 31 ottobre accedendo tramite Spid, Cie o Cns al portale https://cizrm.municipia.eng. it/login?ente=E625 selezionare il modulo per le Politiche Sociali, poi nella tendina a scomparsa scegliere “Contributi per il trasporto scolastico figli disabili”, scaricare il modulo, compilarlo e salvarlo, poi ritornare alla pagina sezione in basso “Trasmissione modulo”.

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

pcarletti@comune.livorno.it – tel. 0586 824113

iferrari@comune.livorno.it – tel. 0586 824173