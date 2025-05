Home

Provincia

Contributi sale prova per Band Musicali, scadenza 20 maggio

Provincia

8 Maggio 2025

Contributi sale prova per Band Musicali, scadenza 20 maggio

Rosignano Marittimo (Livorno) 8 maggio 2025 Contributi sale prova per Band Musicali, scadenza 20 maggio

È stata aperta nei giorni scorsi dall’Amministrazione comunale di Rosignano Marittimo una manifestazione di interesse per contributi a gruppi giovanili musicali e band con componenti under 30 di cui almeno uno/a residenti nel Comune di Rosignano. Tali contributi sono finalizzati al rimborso delle spese per l’utilizzo delle sale prova presenti sul territorio comunale. Il periodo di riferimento è l’annualità 2025 e il budget complessivo messo a disposizione è di seimila euro.

L’avviso è stato ora prorogato al 20 maggio 2025 ed è stato integrato in riferimento ai requisiti delle sale prove comunali.

L’integrazione è la seguente: “Il contributo è finalizzato al rimborso spese per l’utilizzo delle sale prova presenti sul territorio del Comune di Rosignano Marittimo, gestite da soggetti iscritti al registro delle imprese delle Camere di commercio o da associazioni regolarmente costituite (con atto costitutivo e statuto registrato all’Agenzia delle Entrate), insonorizzate e rispondenti a quanto previsto dalla normativa in materia Legge 26 ottobre 1995 n. 447 ’Legge quadro sull’inquinamento acustico’, a quanto previsto dai regolamenti dell’Ente e dotate delle eventuali necessarie autorizzazioni”.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.Servizi Culturali del Comune di Rosignano Marittimo: Debora Frediani, tel. 0586 72521 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 oppure scrivere a d.frediani@comune.rosignano.livorno.it