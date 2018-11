Home

Contributi statali alluvione, parte la procedura dedicata alle imprese

1 novembre 2018

Le domande potranno essere presentate dal 5 novembre al 14 dicembre

Livorno – Con la pubblicazione nel B.U. della Regione Toscana dell’apposito bando adottato con decreto n.16898 del 25/10/2018 è partita la procedura dei contributi alle attività economiche, imprese e professionisti colpiti dall’alluvione del 9-10 settembre 2017.

Dal 5 novembre al 14 dicembre sarà possibile presentare la domanda, esclusivamente via pec, all’indirizzo cameradicommercio@pec.lg. camcom.it con oggetto “EMERGENZA ALLUVIONE 2017”. Modulistica, bando e informazioni sulla compilazione sono disponibili nella pagina web http://www.regione.toscana.it/ -/alluvione-livorno-9-10- settembre-2017-contributi- alle-attivita-economiche- imprese-e-professionisti.

“Da oltre un anno circa 200 imprese del sistema economico livornese attendono l’opportunità di un contributo pubblico risarcitorio per i danni subìti dall’alluvione. Siamo consapevoli dello sforzo complesso che questi imprenditori e queste imprenditrici hanno dovuto sopportare durante gli ultimi 13 mesi e li ringraziamo come amministrazione per la pazienza avuta. Perdere un macchinario o la disponibilità dei propri spazi di lavoro è un duro colpo per un’impresa e quelle livornesi hanno saputo reagire con orgoglio e spirito di rivalsa a quanto loro capitato. Adesso l’occasione del ristoro di questi contributi pubblici è finalmente arrivata e ci auguriamo che la riescano a cogliere in molti” così Filippo Nogarin, sindaco di Livorno, a commento dell’avvio della procedura.

Possono presentare domanda solo imprese, liberi professionisti o altri enti/associazioni/fondazioni con iscrizione al R.E.A. che abbiano subito danni a immobili o altri beni e che abbiamo presentato la scheda “C” di rilevazione danni predisposta dalla Protezione Civile presso la Camera di Commercio Maremma e Tirreno entro la data del 16/10/2017.

Come nel caso dei contributi per l’alluvione destinati ai privati, è obbligatoria la presentazione di una perizia asseverata che certifichi i danni subiti e dichiarati in scheda C, da redigere sulla base del modello approvato con il bando.

Per ciascuna delle tre tipologie di spese ammissibili, sarà concesso un contributo non superiore ai 450mila euro, secondo i seguenti limiti percentuali:

50% per il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile danneggiato, sede dell’attività d’impresa;

80% per il ripristino dei macchinari e delle attrezzature d’impresa danneggiate dall’evento calamitoso;

80% per l’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell’evento calamitoso.

La Camera di Commercio Maremma e Tirreno è l’ente preposto all’assistenza alla compilazione ottenibile al numero 0586-231279 (da lunedì a venerdì orario 10-12:30), via email all’indirizzo emergenzaimprese@lg.camcom.it e di persona presso lo sportello informativo in Piazza del Municipio 48 (da lunedì a venerdì orario 10-12).

Si precisa che secondo quanto disposto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri n.208/2018 la Toscana ha a disposizione per questa procedura 5,94 milioni di euro.