Contributi straordinari alluvione, prorogata la scadenza

È stata prorogata di due settimane la scadenza del bando per i contributi straordinari che saranno erogati dal Comune di Livorno ai cittadini che hanno subito danni in occasione dell’alluvione del 10 settembre scorso.

Il nuovo termine per la presentazione delle domande (esclusivamente online) è stabilito alle ore 13 di mercoledì 2 maggio.

Il Comune di Livorno ha deciso di far slittare la scadenza (che nel bando era stata fissata al 16 aprile) per consentire la più ampia partecipazionealle famiglie che hanno riscontrato difficoltà nel mettere assieme tutta la documentazione che attesti e quantifichi i danni subiti.

Il contributo straordinario che il Comune mette a disposizione ammonta a 365mila euro (200mila da stanziamenti sul Bilancio 2018 e per la quota rimanente dai proventi dell’iniziativa benefica di raccolta fondi “Livorno nel cuore”).

I criteri per la ripartizione di queste risorse sono specificati nel Bando, e sono stati adottati dall’Amministrazione comunale in seguito a un percorso che ha coinvolto la Commissione consiliare Affari Istituzionali e il Tavolo di coordinamento di cui fanno parte enti e associazioni come Fondazione Livorno, Fondazione Caritas Livorno Onlus, Rotary Club Livorno, Rotary Club Livorno Mascagni, Lions Club Host, Lions Club Porto Mediceo, Reset, Bimbi Motosi, Soroptimist e Federazione Nazionale Brigate di Solidarietà Attiva.

I requisiti per accedere ai contributo sono l’essere residenti nel Comune di Livorno (o comunque avere un immobile nel Comune di Livorno che abbia subito danni per l’alluvione), l’aver presentato la scheda B di ricognizione danni entro il 16 ottobre 2017 scorso e avere un valore ISEE riferito al 2018 non superiore a 50mila euro.

Le informazioni per accedere ai contributi e il testo integrale del bando sono pubblicati sul sito internet del Comune di Livorno (www.comune.livorno.it-> Bandi e Gare -> Avvisi -> Avviso pubblico per contributi straordinari a sostegno delle famiglie colpite dall’alluvione).

Le domande possono essere inoltrate entro le ore 13 di mercoledì 2 maggio esclusivamente online, tramite lo Sportello del Cittadino (www.comune.livorno.it -> Sportello del cittadino, sulla colonna di sinistra cliccare su Domanda contributo Alluvione e poi nuovamente su Domanda contributo Alluvione).

A questo punto per procedere bisogna disporre delle credenziali di accesso ai servizi online del Comune di Livorno, che possono essere ritirate presso l’URP (al piano terreno del Palazzo Vecchio), presso lo Sportello del Cittadino Area nord (piazza Saragat 1) o Area sud (via Machiavelli 21), presso il settore Servizi Sociali (via Mondolfi 173, Istituto Pascoli), presso il settore Scuola del Comune (via delle Acciughe 5, secondo piano).

Le credenziali per l’accesso possono essere richieste anche tramite PEC personale all’indirizzo comune.livorno@postacert. toscana.it, secondo la procedura indicata sullo Sportello del Cittadino (www.comune.livorno.it/pec).

I cittadini che incontrano difficoltà nella compilazione delle domande possono rivolgersi a uno dei Punti di accesso assistito ai servizi messi a disposizione presso l’URP (Comune Vecchio), presso lo Sportello del Cittadino Area nord (piazza Saragat) e presso il Settore Servizi Sociali (Istituto Pascoli).

Ricordarsi di presentarsi allo sportello muniti di tutta la documentazione richiesta.