Contributo a integrazione canone di locazione 2022: pubblicata la graduatoria provvisoria

18 Novembre 2022

Contributo a integrazione canone di locazione 2022: pubblicata la graduatoria provvisoria

E’ possibile presentare ricorso entro il 28 novembre

Livorno, 18 novembre 2022

Sono pubblicati sulla rete civica e consultabili da oggi, 17 novembre, la graduatoria provvisoria del bando per l’assegnazione del contributo ad integrazione del canone di locazione anno 2022 (Determinazione Dirigenziale n.7526 del 17/11/2022), e l’elenco degli esclusi, al link. www.comune.livorno.it/casa/Citel_menu_graduatorie.asp

Come prevede la normativa in materia di privacy, gli elenchi sono ordinati per numero di domanda, riportato sulla ricevuta rilasciata dal sistema informatico al termine della procedura di inoltro.

Contro il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile presentare ricorso in opposizione entro 10 (dieci) giorni consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria (cioè entro e non oltre lunedì 28/11/2022), con le seguenti modalità:

consegna a mano all’Ufficio Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo,via Pollastrini n. 1;

invio tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune di Livorno, Ufficio Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, via Pollastrini n. 1 – Livorno; in tal caso, si considerano presentati in tempo utile i ricorsi in opposizione spediti entro il termine;

posta elettronica certificata all’indirizzo comune.livorno@postacert.toscana.it; in tal caso deve avere la PEC anche il richiedente.

Il modulo è disponibile al seguente link http://www.comune.livorno.it/casa/citel_bandi.asp

oppure può essere ritirato all’ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo in Via Pollastrini 1 p. 2°, nei seguenti orari: lunedì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:30.

I ricorsi in opposizione presentati oltre il termine oppure con modalità diverse da quelle indicate sopra saranno dichiarati irricevibili.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo ai seguenti contatti telefonici: 0586 820070 – 820185 – 820101.

Il personale risponderà nei seguenti giorni ed orari:

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00

e il martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30

info e-mail: contributoaffitto@comune.livorno.it

