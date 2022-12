Home

Contributo a integrazione del canone di locazione anno 2022, pubblicata la graduatoria definitiva

16 Dicembre 2022

Livorno 16 dicembre 2022 – Contributo a integrazione del canone di locazione anno 2022, pubblicata la graduatoria definitiva

Da oggi, venerdì 16 dicembre, sul sito del Comune sono pubblicati la graduatoria definitiva e l’elenco esclusi, per il contributo a integrazione del canone di locazione anno 2022, relativa all’omonimo bando e come da Determinazione Dirigenziale n.8476 del 15/12/2022.

Gli elenchi sono consultabili a questo link:

In osservanza della normativa in materia di privacy, detti elenchi sono ordinati per numero di domanda, riportato sulla ricevuta rilasciata dal sistema informatico al termine della procedura di inoltro.

Per beneficiare del contributo è necessario presentare le ricevute dell’avvenuto pagamento delle mensilità del canone di locazione anno 2022 al locatario.

In alternativa potrà essere prodotta un’attestazione sottoscritta dal locatario circa il pagamento delle mensilità corrisposte.

Il contributo sarà calcolato solo con riferimento al numero delle mensilità per le quali è stato interamente corrisposto il canone di locazione.

La consegna della documentazione richiesta dovrà avvenire negli orari di apertura dell’Ufficio sotto indicati e secondo il seguente calendario:

• Da lunedì 09/01/2023 a venerdì 13/01/2023 : Cognome da A a B

• Da lunedì 16/01/2023 a venerdì 20/01/2023 : Cognome da C a D

• Da lunedì 23/01/2023 a venerdì 27/01/2023 : Cognome da E a I

• Da lunedì 30/01/2023 a venerdì 03/02/2023 : Cognome da J a M

• Da lunedì 06/02/2023 a venerdì 10/02/2023 : Cognome da N a R

• Da lunedì 13/02/2023 a venerdì 17/02/2023 : Cognome da S a Z

La documentazione dovrà essere presentata esclusivamente in fotocopia, in busta chiusa, indicando il cognome e nome del richiedente e il numero di domanda (riportato sulla ricevuta di inoltro della domanda).

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo ai seguenti contatti telefonici: 0586 820070 – 820185 – 820101. Il personale risponderà nei seguenti giorni ed orari:

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00

e il martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30

