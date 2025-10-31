Home

Cronaca

Aree pubbliche

Contributo accompagnamento scolastico studenti con disabilità, riaperto il bando

Aree pubbliche

31 Ottobre 2025

Contributo accompagnamento scolastico studenti con disabilità, riaperto il bando

Livorno, 31 ottobre 2025 Contributo accompagnamento scolastico studenti con disabilità, riaperto il bando

Da domani, sabato 1° novembre al 10 novembre riaprono i termini per presentare le domande per i contributi che l’Amministrazione comunale di Livorno eroga alle famiglie a sostegno delle spese per l’accompagnamento scolastico degli studenti con disabilità.

“Un intervento di sostegno alle famiglie che decidono di non utilizzare il trasporto messo a disposizione dal Comune e che, in questo modo, – dichiara l’assessore al Sociale Andrea Raspanti – vedranno rimborsati i costi affrontati per accompagna a scuola i loro figli. Un modo di essere vicini a famiglie che sono alle prese con tante spese e con costi della vita sempre più alti. Un altro tassello nella politica che l’Amministrazione comunale, in questi anni, ha dispiegato a favore dell’inclusione e della partecipazione sociale delle persone con disabilità e dei loro familiari”.

Destinatari del bando sono i ragazzi e le ragazze che non usufruiscono del servizio di trasporto scolastico organizzato dal Comune, residenti a Livorno almeno dal 1° gennaio 2025, con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 1 o comma 3, frequentanti scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (statali o paritarie).

Il beneficio riguarda le spese per l’accompagnamento a scuola già sostenute, o ancora da sostenere, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 (quindi durante il periodo di iscrizione all’anno scolastico 2024-25 e/o all’anno scolastico 2025-26).

Il contributo previsto è pari a 80 euro al mese, per un massimo di 9 mensilità (quindi fino a 720 euro) in base al periodo di frequenza scolastica nell’anno solare 2025.

In caso di presenza nel nucleo di più minori con disabilità aventi diritto, il contributo sarà erogato a ciascun minore compilando domande separate per ciascuno di loro.

Le domande possono essere presentate online entro lunedì 10 novembre accedendo tramite Spid, Cie o Cns al portale https://cizrm.municipia.eng. it/login?ente=E625; occorre selezionare il modulo per le Politiche Sociali, poi nella tendina a scomparsa scegliere “Contributi per il trasporto scolastico figli disabili”, scaricare il modulo, compilarlo e salvarlo, poi ritornare alla pagina sezione in basso “Trasmissione modulo”.

Per informazioni è possibile rivolgersi a: pcarletti@comune.livorno.it – tel. 0586 824113 iferrari@comune.livorno.it – tel. 0586 824173

Contributo accompagnamento scolastico studenti con disabilità, riaperto il bando