22 Agosto 2024

Collesalvetti (Livorno) 22 agosto 2024 – Contributo affitti Collesalvetti, Sunia disponibile per la compilazione della domanda

Collesalvetti, pubblicato il bando per il contributo affitti: Sunia-Cgil a disposizione per aiutare i cittadini nella compilazione della domanda on-line

Il Comune di Collesalvetti ha pubblicato il bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’annualità 2024. La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata esclusivamente on-line dal 21 agosto al 20 settembre 2024. I requisiti e le modalità da seguire per la partecipazione sono riportati nella documentazione consultabile e scaricabile dall’area del sito istituzionale dedicata all’Amministrazione Trasparente, nella sezione “Bandi di gara e avvisi”.

Il Sunia-Cgil è a disposizione per aiutare cittadini e cittadine nella compilazione della domanda. Chiunque interessato può presentarsi presso la sede Sunia-Cgil di Collesalvetti in via Cavallotti 1/A: gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì con orario 9.30-12. Per ulteriori informazioni o appuntamenti telefonare ai numeri 3455826895 oppure 0586966379.