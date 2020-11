Contributo affitti, online la graduatoria provvisoria. Come fare ricorso

tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata a comune.livorno@postacert. toscana.it , con allegata fotocopia di un documento d’identità del richiedente (anche in questo caso farà fede la data di spedizione della PEC);

con consegna a mano presso l’Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo, solo su appuntamento. Per prenotare l’appuntamento telefonare al n. 0586 820070 in orario 9-13 o inviare una mail a contributoaffitto@comune. livorno.it