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Cronaca

Contributo affitti per l’anno 2026, pubblicata la graduatoria provvisoria

Cronaca

9 Settembre 2026

Contributo affitti per l’anno 2026, pubblicata la graduatoria provvisoria

Livorno 9 settembre 2026 Contributo affitti per l’anno 2026, pubblicata la graduatoria provvisoria

Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro sabato 19 settembre

È pubblicata da oggi, mercoledì 9 dicembre, la graduatoria provvisoria dei beneficiari del bando per l’assegnazione dei contributi a sostegno dei canoni di locazione anno 2026 (contributo affitti).

La graduatoria è consultabile sul sito internet del Comune di Livorno alla pagina https://comune.livorno.it/it/ documenti_pubblici/ graduatorie-e-comunicazioni- bando-affitti-2026 e comprende l’elenco provvisorio degli aventi titolo e l’elenco dei concorrenti esclusi.

Sulla stessa pagina internet è disponibile il modulo con il quale gli interessati possono eventualmente presentare ricorso in opposizione, entro e non oltre sabato 19 settembre, secondo una delle modalità previste dal Bando 2026:

consegna a mano all’ufficio Programmazione e servizi per il Fabbisogno Abitativo di via Pollastrini 1 dal lunedì al venerdì in orario 9-13, il martedì e il giovedì anche in orario 15.30-17.30);

tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Comune di Livorno – Ufficio Fabbisogno abitativo, via Pollastrini n. 1 – Livorno (fa fede la data di spedizione della raccomandata e non quella di arrivo);

tramite PEC all’indirizzo comune.livorno@postacert. toscana.it (deve avere la PEC anche il richiedente).

Il modulo per l’eventuale ricorso può anche essere ritirato presso l’Ufficio per il Fabbisogno abitativo, negli orari prima indicati.

I ricorsi presentati oltre il termine oppure con modalità diverse da quelle indicate saranno dichiarati irricevibili.

La graduatoria provvisoria è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 7259 dell’8/9/2026.

In osservanza della normativa in materia di privacy, negli elenchi non è riportato il nominativo del richiedente ma il numero di domanda, riportato sulla ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della presentazione della domanda.

Insieme al numero di domanda, nell’elenco degli aventi titolo sono indicati il punteggio e l’incidenza del canone di locazione annuo sull’Ise, mentre nell’elenco degli esclusi è indicato in sintesi il motivo di esclusione.

Per ulteriori chiarimenti sul bando è possibile rivolgersi telefonicamente ai numeri 0586 820070 – 820185 – 820101 dal lunedì al venerdì in orario 9-13, il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30 o inviare una mail a contributoaffitto@comune. livorno.it