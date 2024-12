Home

Livorno 18 dicembre 2024 Contributo affitti, pubblicata la graduatoria definitiva

18 Dicembre 2024

È stata pubblicata sul sito internet del Comune di Livorno (link diretto

https://www.comune.livorno.it/ casa/Citel_menu_graduatorie. asp) la graduatoria definitiva del bando comunale per la concessione dei contributi ad integrazione del canone di locazione (bando contributo affitti) per l’anno 2024.

È disponibile sia la graduatoria definitiva dei partecipanti sia l’elenco dei concorrenti esclusi, con la motivazione dell’esclusione.

In osservanza delle norme sulla privacy, gli elenchi sono ordinati in base al numero di domanda, indicato sulla ricevuta rilasciata in occasione della presentazione della domanda.

Anche quest’anno le risorse economiche per il riconoscimento dei contributi sono limitate per il venir meno dei trasferimenti statali. Di conseguenza, l‘erogazione del contributo economico sarà possibile solo nei limiti delle risorse disponibili, secondo l’ordine di graduatoria.

Il contributo sarà calcolato solo con riferimento all’effettivo numero di mensilità per le quali è stato interamente corrisposto il canone di locazione. Per beneficiare del contributo, pertanto, gli interessati dovranno presentare le ricevute (esclusivamente in fotocopia) del pagamento delle mensilità dell’affitto per l’anno 2024. La documentazione dovrà essere consegnata in busta chiusa, scrivendo cognome e nome del richiedente e il numero di domanda. In alternativa alle fotocopie delle ricevute potrà essere consegnata un’attestazione di pagamento delle mensilità sottoscritta dal locatario, allegando copia del documento d’identità del locatario.

I potenziali beneficiari del contributo saranno convocati in Comune, tramite lettera inviata per posta ordinaria, per presentare le buste con le ricevute di pagamento, da lunedì 3 febbraio a venerdì 21 febbraio, negli orari di apertura dell’ufficio Fabbisogno abitativo di via Pollastrini (dal lunedì al venerdì 9-13, il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio in orario 15.30-17.30). Per ulteriori informazioni, in questi stessi orari è possibile contattare il personale dell’Ufficio, ai numeri 0586 820070 – 820185 – 820101.

È anche possibile chiedere chiarimenti inviando una mail a: contributoaffitto@comune. livorno.it