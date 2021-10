Home

Contributo canone di affitto, da oggi le domande per l'assegnazione

12 Ottobre 2021

Contributo canone di affitto, da oggi le domande per l’assegnazione

Bando per l’assegnazione del contributo a integrazione del canone di locazione anno 2021

Raspanti: “E’ intenzione dell’Amministrazione garantire la copertura di tutte le istanze”

Livorno, 12 ottobre 2021 –

A partire da oggi, dalle ore 8.00, verrà pubblicato il bando pubblico per la concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2021, in attuazione dell’art. 11 della L. 431/98, della Deliberazione di Giunta Regionale n. 988 del 27/9/2021e della Determinazione Dirigenziale n.7554 del 11/10/2021, .

Il bando resterà aperto fino a giovedì 11 novembre 2021 ore 23.59.

“Lo scorso bando – evidenzia l’assessore al Sociale Andrea Raspanti – ha visto crescere molto la capacità di risposta del Comune su questo fronte ed è intenzione dell’Amministrazione, anche per questa edizione 2021, garantire la copertura di tutte le istanze”.

Per la presentazione della domanda i concorrenti, oltre ai requisiti previsti dall’art. 1 del bando, dovranno possedere un’attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), non superiore a € 28.727,25.

Possono partecipare al bando anche coloro che hanno subito, in ragione dell’emergenza sanitaria Covid-19, una perdita del reddito IRPEF superiore al 25%, e che possiedono una certificazione dalla quale risulti un valore ISEE inferiore a € 35.000, come disposto dal Decreto Ministeriale 19 luglio 2021 inerente il “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Decreto riparto disponibilità 2021″ fermo restando l’incidenza del canone di locazione al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%,

La perdita del proprio reddito IRPEF dovrà risultare dall’attestazione dell’ISEE corrente o dal confronto tra le dichiarazioni fiscali 2020/2021.

La domanda di partecipazione al bando di concorso dovrà essere presentata esclusivamente on-line attraversola piattaforma dedicata sulla rete civica comunale collegandosi all’indirizzo:

http://www.comune.livorno.it/ casa/citel_bandi.asp

Per la presentazione della domanda on-line è necessario essere muniti di tutta la documentazione richiesta dal bando e accedere alla piattaforma on-line del Comune di Livorno, secondo una delle seguenti modalità:

tessera sanitaria con il PIN attivo : per informazioni sulle modalità di rilascio e di fruizione si consiglia di collegarsi all’apposita pagina web tramite il seguente LINK: https://www.regione.toscana. it/-/carta-nazionale-dei- servi zi . Tutti i cittadini assistiti dal Servizio sanitario regionale della Toscana hanno ricevuto una nuova Tessera sanitaria con microchip, conten ente una CNS;

identità SPID : Credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID): per informazioni sulle modalità di rilascio e di fruizione si consiglia di collegarsi al seguente LINK: https://www.spid.gov.it/ ;

carta di identità elettronica: la registrazione è possibile solo con la nuova Carta di Identità Elettronica che attesta l’identità del cittadino attraverso un microchip che memorizza i dati del titolare. Coloro che avessero smarrito le credenziali possono rivolgersi all’Ufficio di Anagrafe del Comune di Livorno.

Coloro che non hanno la possibilità di fare la domanda on-line, ad esempio per mancanza di dotazioni informatiche, potranno rivolgersi per avere assistenza gratuita nella compilazione della domanda, presso i seguenti Centri assistenza/CAF convenzionati con il Comune di Livorno:

C.A.F./Sindacato Indirizzo Telefono e-mail USB Via Cestoni, 5 0586 899897 livorno.asia@usb.it SICET LIVORNO Via Goldoni, 73 0586 899732 livorno@sicet.it UNIONE INQUILINI Via Pieroni, 27 0586 884635 unioneinquilini.livorno@gmail. com USPPIDAP Via G.Verdi, 24 0586 280847 inm.livorno@gmail.com SUNIA Via Giotto Ciardi, 8 0586 228411 sunia.livorno@sunia.it LIVORNO SERVICE s.r.l. Via A. Lamarmora, 4 0586 211548 segreteria@ confartigianatolivorno.it AIC Via Garibaldi, 126 0586 892419 livorno.aic@aicnazionale.com

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando è possibile rivolgersi all’ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo ai seguenti contatti telefonici:

0586 820070 – 820412 – 820185

Il personale risponderà nei seguenti giorni ed orari:

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00

e il martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:30

info e-mail: contributoaffitto@comune. livorno.it

Linkedin