9 Maggio 2025

Livorno, 9 maggio 2025 Contributo per centri estivi, come fare domanda

Il Comune di Livorno ha aperto un bando pubblico finalizzato al riconoscimento di un contributo, sotto forma di voucher, alle famiglie che intendano iscrivere i propri figli minorenni dai 3 ai 18 anni, residenti nei Comuni di Livorno e Collesalvetti a centri estivi sul territorio cittadino che programmino attività di sollievo alla famiglia.

Il bando sarà aperto da oggi fino al 18 maggio.

Il bando è reperibile a questo link:Centri estivi per bambini e ragazzi – contributo sotto forma di voucher – Città di Livorno

Spiega l’assessore al Sociale Andrea Raspanti: “Si tratta di una misura importante, rivolta ai minorenni delle famiglie accompagnate dal servizio sociale per situazioni di svantaggio socio-economico o per la presenza nel nucleo di un bambino o una bambina con disabilità. Quando ci siamo insediati nel 2019 il Comune aveva dismesso questo impegno, ma nel corso del mandato precedente, anche grazie alla collaborazione con Fondazione Livorno che ogni anno eroga all’Amministrazione comunale un contributo in tal senso, abbiamo garantito a moltissime famiglie questa importante opportunità educativa e di socializzazione. Il numero dei beneficiari di questo servizio è cresciuto anno dopo anno parallelamente all’impegno economico del Comune e in ragione di ciò, per la prima volta, quest’estate l’accesso sarà regolato da un bando. Voglio ringraziare gli uffici comunali sia del settore politiche sociali sia del settore politiche educative, così come il servizio sociale professionale del Comune di Livorno e dell’Azienda USL, per l’impegno profuso per arrivare a definire i contenuti di questo avviso in modo da renderlo sensibile alla pluralità di esigenze che abbiamo rilevato nel tempo”.

Come fare

La domanda si può fare esclusivamente online sul sito del Comune:Centri estivi per bambini e ragazzi – contributo sotto forma di voucher – Città di Livorno

Per ricevere supporto per quanto concerne la compilazione del bando è possibile rivolgersi al Punto Digitale Facile del Comune di Livorno presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) Palazzo Vecchio, Piazza del Municipio 1, tel 0586-820204 e 205, mailurp@comune.livorno.it, chat WhatsApp 3358225555

Cosa serve

Per poter partecipare è necessario essere in possesso di Spid, CIE o CNS. Inoltre, nel caso di minorenne con disabilità lieve o grave, alla domanda dovrà essere allegata la relativa certificazione ai sensi della L.104/1992 (sia per il figlio beneficiario che per ogni altro eventuale altro figlio presente nel nucleo).

Cosa si ottiene

Alla chiusura del bando e della successiva istruttoria saranno formulate due distinte graduatorie, così definite: Minorenni di età compresa tra 3 e 15 anni e Minorenni in condizione di disabilità lieve e grave, di età compresa tra 3 e 18 anni e verrà riconosciuto un contributo economico sotto forma di voucher finalizzato alla frequenza di Centri Estivi quantificato come segue:

€ 350,00 per ogni minorenne;

€ 350,00 per ogni minorenne in condizione di disabilità lieve o grave;

€ 900,00 per ogni minorenne in condizione di disabilità grave, certificata ex L.104/912, art. 3 comma 3 finalizzate al supporto educativo.

A seguito della pubblicazione delle graduatorie gli ammessi riceveranno il voucher tramite mail e potranno procedere con l’iscrizione direttamente presso i Centri Estivi iscritti all’elenco che verrà pubblicato nella presente pagina in costante aggiornamento. I centri estivi accoglieranno i bambini ed i ragazzi secondo la disponibilità di posti.

Il voucher esibito dalle famiglie risultanti beneficiarie del contributo verrà rimborsato direttamente ai soggetti gestori dei Centri Estivi, regolarmente iscritti all’elenco. Eventuali maggiori costi eccedenti il valore del voucher riconosciuto, saranno a carico delle famiglie. In nessun caso il contributo riconosciuto dall’Amministrazione verrà erogato direttamente alle famiglie richiedenti.

Le domande potranno essere presentate dal giorno 08/05/2025 al giorno18/05/2025.