Controlli a Campiglia, Piombino e San Vincenzo, oltre 6000 euro di multe

1 Luglio 2025

Livorno 1 luglio 2025

Sensibilmente intensificata l’azione di controllo del territorio su disposizione del Comando Provinciale Carabinieri di Livorno. L’azione coordinata ha visto i Carabinieri della Compagnia di Piombino con un dispiegamento capillare di pattuglie nelle aree più sensibili dei comuni di Piombino, Campiglia Marittima e San Vincenzo, affiancate da personale dei reparti speciali NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) e NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Livorno.

Nel corso di tali attività, un 40enne del napoletano, sottoposto a controllo in Campiglia Marittima a seguito di un sinistro stradale, è stato denunciato penalmente per essersi messo alla guida con un tasso alcolemico di 1,76 gr/l.

Analoghe conseguenze per un giovane della zona appena 18enne, il quale a bordo di un ciclomotore, è rimasto coinvolto in un diverso sinistro sempre a Campiglia Marittima. Il giovane, a seguito di accertamenti sanitari, è stato riscontrato positivo all’assunzione di stupefacenti.

Sempre in tema di abuso di alcolici, una cittadina sudamericana ed un italiano del milanese sono stati contravvenzionati poiché all’atto di un controllato in luogo pubblico sono stati sorpresi in evidente stato di ubriachezza tale da arrecare disturbo a cittadini e passanti.

Le verifiche eseguite in collaborazione con i carabinieri dei reparti speciali si sono concluse con la sanzione amministrativa a carico di un’attività di ristorazione di Piombino dove i militari hanno riscontrato irregolarità sotto il profilo della sicurezza alimentare.

Nel corso del controllo, infatti, i carabinieri hanno accertato che erano conservati, per la somministrazione ai clienti, 10 kg di prodotti alimentari, del valore di circa 1.500 euro, privi di qualsiasi etichetta idonea a risalire alla loro provenienza e consentirne la tracciabilità; ciò in violazione della normativa di settore (mancata applicazione delle procedure di autocontrollo) che impone di conservare gli alimenti in confezioni da cui si possano evincere, tra le altre cose, la scadenza, la provenienza ed il numero del lotto, requisito indispensabile per fronteggiare eventuali contaminazioni.

Tutti gli alimenti sono stati sottoposti a sequestro cautelare ed il gestore è stato sanzionato per un importo di 2.000 euro, con contestuali prescrizioni di adeguamento, informandone le autorità competenti in materia secondo la vigente norma di settore.

Durante i controlli, i carabinieri hanno identificato 74 persone, di cui 4 sottoposte a misure restrittive della libertà personale, ed hanno sottoposto a controllo 34 veicoli.

Sul piano della sicurezza stradale sono state elevate 7 sanzioni per infrazioni al Codice della Strada (tra le quali guida senza patente, mancata revisione e mancata copertura assicurativa) a cui sono corrisposte sanzioni per oltre euro 6.000 circa, il sequestro di un’auto ai fini di confisca, il ritiro di una patente di guida e di una carta di circolazione.

I controlli, anche in ragione delle maggiori presenze connesse al periodo estivo, proseguiranno in tutto il territorio provinciale.

