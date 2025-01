Livorno 19 gennaio 2025 Controlli a Cecina e Rosignano: carabinieri in azione su sicurezza e legalità, denunciate 10 persone

I Carabinieri della Compagnia di Cecina, durante un’estesa operazione di controllo coordinata, hanno pattugliato le principali arterie stradali di Cecina e Rosignano Marittimo per prevenire incidenti e contrastare comportamenti irresponsabili alla guida.

L’attività, concentrata nelle ore mattutine, ha portato a numerosi interventi su diversi fronti, dalla sicurezza stradale al contrasto di reati contro la persona e il patrimonio.

Sicurezza stradale e denunce

Nel corso dei controlli, una donna quarantenne piemontese è stata denunciata per aver violato il foglio di via obbligatorio, emesso a causa della sua pericolosità sociale. Sempre a Cecina, un uomo trentenne, sorpreso alla guida di un’auto di grossa cilindrata, è risultato privo di patente, revocata dal 2019. Già noto per violazioni simili, è stato denunciato e il veicolo sequestrato.

Due automobilisti, fermati in via Fratelli Rosselli, sono stati trovati con tassi alcolemici rispettivamente del doppio e triplo del limite consentito (1,36 g/l e 1,65 g/l). Le loro patenti sono state ritirate, e sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza.

Furti sventati e arresti

Un tempestivo intervento ha permesso di recuperare due telefoni cellulari, del valore di 1.800 euro, rubati in un negozio. In un altro caso, i militari hanno identificato una donna rumena responsabile del furto di una bottiglia di vino pregiata del valore di 340 euro, restituendo l’oggetto al legittimo proprietario.

Energia elettrica e stupefacenti

A Rosignano Marittimo, un uomo di 54 anni è stato denunciato per furto di energia elettrica. Gli accertamenti hanno rivelato che aveva bypassato il contatore per prelevare corrente dal condominio, esponendo l’intero stabile a rischi. Nel frattempo, i carabinieri hanno segnalato tre uomini alla Prefettura di Livorno come assuntori di droga, sequestrando oltre cinque grammi di cocaina e hashish.

Sicurezza alimentare

Durante un’ispezione in un esercizio commerciale di Cecina, i Carabinieri del NAS hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie. Al titolare è stata inflitta una sanzione di 2.000 euro e informate le autorità competenti.

Risultati dell’operazione

L’operazione ha portato al controllo di oltre 80 persone e 60 veicoli, con sanzioni al Codice della Strada per un totale di 1.200 euro. Questi controlli mirati testimoniano l’impegno dei Carabinieri nel garantire la sicurezza e il rispetto della legge nel territorio.