Controlli a Cecina: guida in stato di ebrezza e coltelli, tre denunciati

13 Settembre 2025

Cecina (Livorno) 13 settembre 2025

I Carabinieri della Compagnia di Cecina hanno effettuato dei mirati servizi tesi alla prevenzione ed al contrasto dell’illegalità diffusa, con particolare riguardo alla vigente norma in materia di stupefacenti, nonché al contrasto ai reati predatori, al fine di incrementare ulteriormente i livelli di sicurezza e prevenire e contrastare la commissione dei reati. Attenzione particolare è stata rivolta ai centri di Rosignano Marittimo, Cecina, Castagneto Carducci e Bibbona nonché alle aree periferiche.

In ottica di sicurezza stradale, i carabinieri hanno fermato e controllato un 48enne del posto alla guida di un’auto. Date le circostanze di tempo e luogo, notandone lo stato alterato, i militari hanno ritenuto opportuno sottoporlo ad un accertamento circa l’assunzione di sostanze tossicologiche, al quale l’uomo ha però opposto rifiuto e pertanto è stato denunciato in stato di libertà.

Altre due persone, due stranieri di 49 e 25 anni, sono stati denunciati poiché, all’esito di un controllo, sono stati sorpresi in possesso di un coltello a serramanico del genere proibito, che è stato sottoposto a sequestro.

Sul fronte degli stupefacenti, un 30enne del pisano è stato segnalato alla Prefettura di competenza quale assuntore di sostanze stupefacenti, in quanto sorpreso in possesso di 3 grammi di hashish, modica quantità ritenuta destinata all’uso personale non terapeutico e che è stata sottoposta a sequestro per le successive analisi e distruzione.

Nel corso del servizio i carabinieri hanno proceduto al controllo di 46 persone, di cui 5 sottoposte a misura cautelare, e di 35 mezzi, elevando 3 sanzioni al cds per un importo complessivo di 866 euro.

