Controlli a Cecina, Rosignano e Castagneto, tre persone segnalate come assuntori di stupefacenti

Castagneto

6 Agosto 2024

Livorno 6 agosto 2024

I carabinieri della Compagnia di Cecina hanno svolto un servizio coordinato del territorio finalizzato alla prevenzione della criminalità diffusa ed al contrasto delle diverse forme di illegalità.

Nel corso dell’attività svolta in orario notturno nei comuni di Cecina, Rosignano Marittimo e Castagneto Carducci, i Carabinieri hanno individuato tre persone della zona, due uomini ed una donna di età compresa tra i 20 ed i 40 anni, segnalandole alla locale Prefettura quali assuntrici non per motivi terapeutici di stupefacenti. I militari hanno infatti rinvenuto nella loro disponibilità, rispettivamente, 1,28 grammi di hashish, una dose di eroina ed una dose di cocaina, sostanze che sono state sottoposte a sequestro. Al 40enne è stata anche ritirata la patente poiché all’atto del controllo si trovava alla guida di un’auto.

Sono stati inoltre effettuati diversi posti di controllo lungo le principali arterie stradali, anche al fine di monitorare ed identificare eventuali soggetti di interesse operativo, sottoponendo a controllo di prevenzione complessivamente 34 persone e 16 veicoli, nonché 2 locali pubblici e 4 soggetti sottoposti a misure restrittive, senza riscontrare irregolarità.

I controlli proseguiranno in ragione delle maggiori presenze lungo la costa e le altre zone ad elevata vocazione turistica.