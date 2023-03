Home

21 Marzo 2023

Cecina (Livorno) 21 aprile 2023 – Controlli a Cecina, segnalate tre persone e ritirate due patenti

Nel corso dei controlli svolti nell’arco pomeridiano, serale e notturno, nel territorio di Cecina sono stati controllati 5 esercizi pubblici, 113 mezzi ed identificate 186 persone.

In tale contesto, i carabinieri hanno segnalato alla competente Prefettura, quali assuntori di sostanze stupefacenti, 2 giovani dall’entroterra toscano che sono stati trovati in possesso di hashish, marijuana e cocaina, per un peso complessivo di 5 grammi.

Segnalato anche un giovane del luogo che, durante i controlli effettuati in luoghi di aggregazione, veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di 1 grammo.

Per il giovane cecinese e per uno degli altri due giovani è scattato anche l’immediato ritiro della patente di guida in quanto sorpresi alla guida di veicoli.

