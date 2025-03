Controlli a Cecina: undici denunciati, uno aveva anche un coltello

Home

23 Marzo 2025

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno, secondo le linee condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura labronica, i Carabinieri della Compagnia di Cecina hanno effettuato dei servizi tesi alla prevenzione ed al contrasto delle diverse forme di illegalità diffusa, con particolare riguardo alla vigente norma in materia di stupefacenti, nonché al contrasto ai reati predatori, al fine di incrementare ulteriormente i livelli di sicurezza e prevenire e contrastare la commissione dei reati. Attenzione particolare è stata rivolta al contrasto dello spaccio di stupefacenti, senza trascurare la tutela della sicurezza stradale, passando al setaccio i centri di Rosignano Marittimo e Cecina e le periferiche aree boschive di pertinenza, in ottica anti degrado.

In ottica di sicurezza stradale, i carabinieri hanno fermato in piazza della Libertà a Cecina un automobilista 30enne il quale, all’esito di alcoltest, è risultato avere un tasso alcolemico di 1,25 g/l, oltre il doppio del limite consentito, e pertanto hanno proceduto al deferimento in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. Situazione analoga riscontrata in via Fratelli Rosselli dove una 36enne del grossetano aveva un tasso alcolico di 1,63 g/l. Ad entrambi è stata ritirata immediatamente la patente.

Dai numerosi controlli svolti nel corso del servizio a largo raggio, un 40enne della zona è stato denunciato in stato di libertà per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere poiché, durante un controllo stradale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 19 cm, senza che ne giustificasse il porto. L’uomo è stato altresì denunciato poiché, nel corso del controllo, si è rifiutato di sottoporsi agli esami tossicologici nonostante si trovasse in evidente stato di alterazione psicofisica. I carabinieri, con analoga motivazione, hanno denunciato un 40enne ed un 60enne, controllati in auto in località Magona di Cecina: il primo rifiutava di far verificare il proprio stato di alterazione mentre il secondo veniva sorpreso in possesso di circa 2 gr di cocaina.

Sempre sul fronte degli stupefacenti, altre cinque persone, età compresa tra 16 e 50 anni, sono state segnalate alla Prefettura di Livorno quali assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto sorpresi in possesso di modiche quantità di cocaina e hashish, destinate ad uso personale non terapeutico. Tutta la sostanza stupefacente per un peso complessivo di 6 gr. è stata sottoposta a sequestro per le successive analisi e distruzione.

Nel corso del servizio, i militari hanno inoltre proceduto al controllo di un’autovettura sospetta, segnalata da privati cittadini per la probabile presenza di soggetti dediti a furti, con a bordo 5 persone, tre uomini e due donne di origini est europee e tutte residenti fuori regione. Date le circostanze di tempo e luogo e visti i numerosi precedenti di polizia a carico di ciascuno di essi, l’auto e gli occupanti sono stati perquisiti. Nel corso di tale attività i militari hanno rinvenuto nel bagagliaio della merce di vario genere di cui i cinque non sono stati in grado di giustificare la provenienza. I carabinieri hanno approfondito gli accertamenti appurando che si trattava di merce provento di furto, sottratta da alcuni supermercati della zona, che è stata sottoposta a sequestro per la successiva riconsegna agli aventi diritto. I cinque, di età compresa tra i 19 e i 37 anni, sono stati quindi denunciati per ricettazione.

Nel corso del servizio i carabinieri hanno proceduto al controllo di 164 persone (tra le quali 5 sottoposte a misure detentive domiciliari) e di 122 mezzi.

Tali servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri continueranno in tutta la provincia e la cittadinanza è invitata a segnalare al numero di emergenza 112NUE qualsiasi situazione dubbia di cui venga a conoscenza.

