Home

Provincia

Piombino

Controlli a Colmata: denunciato per evasione dai Carabinieri di Piombino

Piombino

18 Maggio 2025

Controlli a Colmata: denunciato per evasione dai Carabinieri di Piombino

Piombino, 18 maggio 2025 Controlli a Colmata: denunciato per evasione dai Carabinieri di Piombino

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Piombino, impegnati in una serie di verifiche mirate nelle zone periferiche e rurali del comune. Durante un recente intervento nella località Colmata, i militari hanno proceduto a una denuncia nei confronti di un soggetto nordafricano

In particolare, il 26enne di origini nordafricane, sottoposto a misure restrittive della libertà personale, è stato denunciato per evasione dopo che non è stato trovato presso il proprio domicilio durante un controllo. L’uomo, con precedenti di polizia, si era arbitrariamente allontanato dalla sua abitazione, violando le condizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

Le operazioni dei carabinieri rientrano in un più ampio piano di presidio e prevenzione della legalità predisposto dall’Arma sul territorio, volto a contrastare comportamenti pericolosi e illeciti che minano la sicurezza pubblica.