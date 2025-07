Home

Provincia

Isole

Elba

Controlli a tappeto sull’Isola d’Elba: 5 denunce, armi non custodite, furti e alcol

Elba

26 Luglio 2025

Controlli a tappeto sull’Isola d’Elba: 5 denunce, armi non custodite, furti e alcol

Isola d’Elba (Livorno) 26 luglio 2025 Controlli a tappeto sull’Isola d’Elba: 5 denunce, armi non custodite, furti e alcol

I Carabinieri della Compagnia di Portoferraio, in arco temporale compreso fra il pomeriggio e la decorsa notte, hanno condotto controlli che sul territorio con le Stazioni Carabinieri di Campo nell’Elba, Porto Azzurro e Marciana Marina supportate dalla componente di pronto intervento e polizia giudiziaria del Nucleo Operativo e Radiomobile di Portoferraio. 8 le persone sottoposte a misure cautelari e di prevenzione personale con obblighi controllate. 42 persone, 31 veicoli e 6 esercizi pubblici ispezionati di iniziativa.

Un sessantaduenne di origini nord Africa, residente in zona, è stato denunciato a piede libero per omessa custodia di armi; nella residenza cui avevano accesso terzi è stato infatti sorpreso a detenere legittimamente un’arma corta con venti cartucce, ma senza adottare le cautele previste dalla legge.

Un ventisettenne di origine straniera del nord Africa, residente a Campo nell’Elba, gravato da pregiudizi, a seguito di attività investigativa condotta da quel Comando Stazione Carabinieri è stato denunciato a piede libero dopo essere stato sorpreso in possesso di un portafogli provento di furto contenente euro 1.500. La refurtiva è stata subito restituita al legittimo proprietario, mentre a carico del sospettato autore è stata richiesta l’emissione di adeguata misura di prevenzione personale.

Un trentanovenne di origini del nord Africa, residente sull’Isola, gravato da pregiudizi è stato controllato in circolazione stradale a bordo di autovettura gravata da sanzione accessoria consistente nel fermo amministrativo scaturito da precedente controllo alla circolazione, risalente a metà giugno us, in cui i Carabinieri del locale Nucleo Radiomobile l’avevano sorpreso alla guida senza patente.

Un trentaquattrenne campano pregiudicato, residente sull’Isola, è stato sottoposto a controllo dinamico alla circolazione stradale di iniziativa, risultando positivo all’etilometro con tasso alcolemico quasi due volte oltre il limite di legge (0,95 G/L); patente di guida ritirata sul posto e l’auto affidata a terzi idonei alla guida.

Un venticinquenne originario del Lazio è stato controllato mentre circolava in località Procchio con tasso alcolemico ampiamente oltre due volte i limiti (1,14 G/L); patente ritirata sul momento e motociclo affidato a terzi idonei alla guida.

In esito ai deferimenti all’Autorità Giudiziaria competente, operati nel corso di tutto l’articolato servizio, rileva il rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento

Controlli a tappeto sull’Isola d’Elba: 5 denunce, armi non custodite, furti e alcol