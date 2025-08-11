Home

Controlli a tappeto: tre denunce tra alcol e droga sulle strade da Castiglioncello a Rosignano

11 Agosto 2025

I Carabinieri della Compagnia di Cecina hanno effettuato dei servizi tesi alla prevenzione e al contrasto delle diverse forme di illegalità diffusa, con particolare riguardo alla vigente norma in materia di stupefacenti, nonché al contrasto ai reati predatori, al fine di incrementare ulteriormente i livelli di sicurezza e prevenire e contrastare la commissione dei reati. Attenzione particolare è stata rivolta ai centri di Rosignano Marittimo, Cecina, Castagneto Carducci e Bibbona nonché alle aree periferiche.

In ottica di sicurezza stradale, i carabinieri hanno fermato nella frazione di Castiglioncello un automobilista poco più che 30enne il quale, all’esito di alcoltest, è risultato avere un tasso alcolemico di 1,86 g/l, oltre il triplo del limite consentito, e pertanto hanno proceduto al deferimento in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.

Nel corso di un successivo controllo in Rosignano Marittimo, i militari hanno individuato un uomo di origini straniere alla guida di un motociclo, risultato poi essere di sua proprietà. In ragione del suo stato di agitazione psicomotoria, presumibilmente riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti e/o alcooliche, nonché per le circostanze di tempo e luogo, i militari lo hanno invitato ad effettuare i previsti accertamenti, ma l’uomo ha opposto il suo rifiuto.

L’uomo è stato pertanto denunciato in stato di libertà e il veicolo è stato sequestrato ai fini della successiva confisca.

Situazione analoga riscontrata in località Saracino dove una 50enne campana alla guida di un’ autovettura non di proprietà si è rifiutata di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebrezza e a quello dell’uso di sostanza stupefacenti nonostante si trovasse in evidente stato di alterazione psicofisica. La donna è stata denunciata e le è stata ritirata la patente.

