Cecina

6 Novembre 2025

Cecina (Livorno) 5 novembre 2025 Controlli all guida: rifiuto controllo alcol-tossicologico e coltello, tre denunciati

I Carabinieri della Compagnia di Cecina hanno effettuato servizi di controllo del territorio tesi alla prevenzione ed al contrasto dell’illegalità diffusa, con particolare riguardo alle vigenti normative in materia di stupefacenti, nonché al contrasto ai reati predatori, nel territorio di competenza, in orario serale e notturno.

In ottica di sicurezza stradale, i Carabinieri hanno fermato e controllato un 20enne alla guida che, per le circostanze di tempo e luogo, notandone lo stato alterato, i militari hanno ritenuto opportuno sottoporre ad accertamenti circa l’assunzione di sostanze alcoliche/tossicologiche. Il giovane, però ha opposto rifiuto, venendo così denunciato in stato di libertà all’AG per tale condotta.

Altri 40enni, di origine est europee, sono stati invece denunciati poiché, all’esito di un controllo, entrambi sono stati sorpresi in possesso di un coltello di genere proibito, che è stato sottoposto a sequestro.

Sul fronte degli stupefacenti, 2 uomini di 22 e 48 anni sono stati segnalati alla Prefettura di competenza quali assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto sorpresi in possesso di una dose di cocaina, quantità ritenuta destinata all’uso personale non terapeutico; la droga è stata sottoposta a sequestro per le successive analisi e la distruzione.

Nel corso del servizio i carabinieri hanno proceduto al controllo di 52 persone, di cui 6 sottoposte a misure restrittive, e 14 veicoli.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.