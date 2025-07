Home

26 Luglio 2025

Livorno 26 luglio 2025 Controlli antidroga a Livorno: tre persone segnalate alla Prefettura

Continuano i controlli straordinari dei Carabinieri della Compagnia di Livorno, affiancati dal personale del NAS, nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto dell’illegalità diffusa in città. Durante un pattugliamento a piedi in zona via Leonardi, i militari hanno sorpreso un uomo di 35 anni, residente in zona, in possesso di cocaina. Per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura di Livorno in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti per fini non terapeutici.

Contemporaneamente, nella centrale piazza della Repubblica, una ventiquattrenne livornese è stata segnalata dopo essere stata trovata in possesso di hashish durante un controllo. Sempre in piazza della Repubblica, i militari hanno fermato anche un 46enne nordafricano pregiudicato, anch’egli trovato con hashish e segnalato alla Prefettura come assuntore.

L’operazione rientra nell’intensificazione delle attività preventive e repressive portate avanti dalle forze dell’ordine per garantire sicurezza e legalità nei principali luoghi di aggregazione cittadini.