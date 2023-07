Home

Provincia

Piombino

Controlli antidroga nel bosco, nordafricano brandisce una roncola contro i carabinieri. Arrestato

Piombino

18 Luglio 2023

Controlli antidroga nel bosco, nordafricano brandisce una roncola contro i carabinieri. Arrestato

Piombino (Livorno) 18 luglio 2023 – Controlli antidroga nel bosco, nordafricano brandisce una roncola contro i carabinieri. Arrestato

I Carabinieri hanno svolto un articolato servizio antidroga in aree boschive del piombinese al termine del quale hanno arrestato un 34enne di origini nordafricane.

In particolare i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piombino hanno attenzionato un’area boschiva in località Scopicci di Riotorto

In quest’area i militari hanno individuato un bivacco improvvisato, costituito da teli di fortuna, vari generi alimentari, pentolame, bevande e batterie per auto, nei pressi del quale stazionavano due uomini.

Alla vista dei carabinieri uno dei due si è rapidamente dileguato, mentre l’altro, verosimilmente per assicurare la fuga al compagno; si è frapposto ai militari brandendo contro di loro una roncola.

Impugnando il taser in dotazione, i carabinieri hanno intimato all’uomo di posare l’arma

Nonostante l’uomo si divincolasse violentemente nel tentativo di sottrarsi all’arresto, i carabinieri riuscivano a bloccarlo.

Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di un involucro di cellophane contenente 0,65 grammi di cocaina ed un coltello da cucina.

Quanto rinvenuto, unitamente alla roncola, è stato sottoposto a sequestro e l’uomo dichiarato in stato di arresto per il reato di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, arresto successivamente convalidato dal GIP del Tribunale di Livorno, nonché denunciato per porto d’armi od oggetti atti ad offendere.

I militari, nella colluttazione, riportavano lievi lesioni.

I controlli proseguiranno su tutto il territorio.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin