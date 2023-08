Home

Controlli antidroga sul lungomare Monte all’Arena, segnalato un 40enne fiorentino

1 Agosto 2023

Rosignano Solvay (Livorno) 1 agosto 2023 – Controlli antidroga sul lungomare Monte all’Arena, segnalato un 40enne fiorentino

Il Comando di Polizia Municipale del Comune di Rosignano Marittimo ha predisposto un’operazione di polizia finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti

Oggetto del controllo, quella parte del “Lungomare Monte alla Rena” a Rosignano Solvay compreso tra; “La Baracchina” ed il Circolo ARCI “Monte alla Rena”

Sul lungomare spesso, secondo le segnalazioni pervenute al Comando, si ritrovano persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti.

Due pattuglie della Polizia Municipale, congiuntamente all’unità cinofila Caos, hanno sottoposto a controllo alcune persone che si intrattenevano sul lungomare.

Una di queste, un soggetto di sesso maschile dell’età di circa 40 anni, residente a Firenze, ha mostrato fin da subito un atteggiamento sospetto

Alla vista degli Agenti ha infatti gettato una confezione di tabacco sull’arenile. Prontamente recuperato dall’unità cinofila, il soggetto veniva segnalato dalla stessa ed accompagnato al Comando per effettuare la perquisizione, al cui esito veniva rinvenuta sostanza stupefacente (presumibilmente hashish) del peso lordo di grammi 0,35.

Il soggetto è stato quindi deferito alla Prefettura territorialmente competente per la violazione dell’art. 75 DPR 309/1990 in quanto deteneva illecitamente, per farne uso personale, sostanza stupefacente.

