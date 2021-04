Home

4 Aprile 2021

Controlli covid a Pasqua, assegnati 150 addetti interforze

150 operatori in servizio per aiutare i cittadini a rispettare le norme di contenimento della diffusione del virus Covid19 nel periodo pasquale.

Livorno 4 aprile 2021

In questo lungo fine settimana pasquale sono stati predisposti con ordinanza del Questore di Livorno, sulla base di quanto deciso con il Prefetto Paolo D’Attilio nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica , servizi di controllo interforze a fronte delle possibili situazioni di criticità correlate al mancato rispetto della normativa emergenziale vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus Covid19.

Al fine di assicurare un’attivita di prevenzione rivolta principalmente a disincentivare gli assembramenti soprattutto con una adeguata azione dialogativa con le persone, i citati servizi vedranno la partecipazione di pattuglie della Polizia di Stato, sia per via terra che per mare, dell’ Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale che saranno dislocate nei punti negralgici, sia in ambito cittadino che nella zona litorenea, ove probabilmente si potrà assistere ad un maggiore rischio di inosservanze, sia pure involontarie, della misura del distanziamento interpersonale.

In contemporanea, a corollario dell’intensificazione dei servizi del controllo del territorio saranno realizzati dei posti di blocco, nelle giornate di sabato pomerigglio, domenica e lunedi di pasquetta, essendo le stesse caraterizzate da una maggiore movimentazione di persone e di traffico veicolare.-

Tutta l’attività sopra descritta verrà altresì monitorata e ripresa con apposite immagini grazie all’intervento da pattuglie eliportate della Polizia di Stato di Firenze, Carabinieri e Guardia di Finanza.

