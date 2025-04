Home

4 Aprile 2025

Cecina (Livorno) 4 aprile 2025 Controlli dei carabinieri a Cecina, denunciate 3 persone e 5 segnalati per uso di stupefacenti

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno, secondo le linee condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura labronica, i Carabinieri della Compagnia di Cecina hanno effettuato dei servizi tesi alla prevenzione ed al contrasto delle diverse forme di illegalità diffusa, con particolare riguardo alla vigente norma in materia di stupefacenti, nonché al contrasto ai reati predatori, al fine di incrementare ulteriormente i livelli di sicurezza e prevenire e contrastare la commissione dei reati. Attenzione particolare è stata rivolta ai centri di Rosignano Marittimo e Cecina nonché alle aree periferiche e boschive.

In ottica di sicurezza stradale, i carabinieri hanno fermato a Cecina un automobilista 50enne il quale, all’esito di alcoltest, è risultato avere un tasso alcolemico di 1,63 g/l, oltre il triplo del limite consentito, e pertanto hanno proceduto al deferimento in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza ed al ritiro immediato della patente.

Dai numerosi controlli svolti nel corso del servizio a largo raggio, un 25enne di origini straniere è stato denunciato in stato di libertà per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere poiché, durante un controllo stradale in piazza Gramsci, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 26 cm, senza che ne giustificasse il porto. Sempre nella citata piazza, un 25enne della zona è stato controllato e sorpreso a violare la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Cecina, irrogatogli per aver commesso reati contro la persona nel territorio di Cecina e ritenuto per questo persona pericolosa. È stato pertanto denunciato penalmente.

Sul fronte degli stupefacenti, 5 dei 30 soggetti sottoposti a controlli, tra i quali una donna, tutti di età compresa tra i 24 e 50 anni, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto sorpresi in possesso di modiche quantità di cocaina e hashish, destinate ad uso personale non terapeutico. Tutta la sostanza stupefacente per un peso complessivo di 5 gr. è stata sottoposta a sequestro per le successive analisi e distruzione.

Nel corso del servizio, i militari hanno fermato e sanzionato ai sensi del cds un automobilista per guida contromano.

Tali servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri continueranno in tutta la provincia e la cittadinanza è invitata a segnalare al numero di emergenza 112NUE qualsiasi situazione dubbia di cui venga a conoscenza.