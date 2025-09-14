Home

Controlli dei Carabinieri a Livorno: sequestri e sanzioni a minimarket, ristorante e barberia

14 Settembre 2025

Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Livorno insieme ai colleghi del NAS, con particolare attenzione alla sicurezza alimentare e al rispetto delle normative regionali.

Nel corso delle verifiche, un trentenne di origini asiatiche, titolare di un minimarket del centro città, è stato sanzionato perché esponeva alimenti privi di etichetta in lingua italiana. I militari hanno disposto il sequestro di circa due chili di prodotti e comminato una multa da 2.000 euro.

Sempre nell’ambito delle attività di controllo, gli uomini dell’Arma hanno ispezionato un ristorante cittadino, dove sono stati trovati 11 chilogrammi di pesce senza i requisiti di tracciabilità previsti dalla normativa di autocontrollo. La titolare è stata sanzionata per 1.500 euro e il pesce è stato sequestrato.

Infine, i controlli si sono estesi anche al settore dei servizi: il titolare di una barberia, cittadino di origini nordafricane, è stato multato per 750 euro per non aver esposto le licenze professionali obbligatorie secondo la normativa regionale.

L’operazione si inserisce nell’attività costante di monitoraggio condotta dai Carabinieri a tutela della salute pubblica e della sicurezza dei consumatori.