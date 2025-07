Home

Controlli dei carabinieri: alcol, droga, furti e sanzioni tra Bibbona e Castiglioncello

26 Luglio 2025

I Carabinieri della Compagnia di Cecina, nell’arco temporale serale e notturno, hanno denunciato a piede libero un ventinovenne della zona sorpreso alla guida, durante il controllo dinamico di iniziativa alla circolazione stradale a Bibbona in via dei Melograni, con tasso alcolemico sopra il doppio consentito dalla vigente norma (1.06 G/L); ritirata la patente di guida.

A Rosignano Marittimo, in zona di via della Pineta, un diciottenne neopatentato di Livorno è stato accertato alla guida della propria vettura con tasso alcolemico oltre tre volte sopra i limiti di legge (1,54 G/L); gli è stata ritirata la patente di guida.

Uno straniero ventinovenne dal nord Africa è stato poi denunciato a piede libero per il furto di vari capi di abbigliamento ai danni di un negozio del centro città.

A Marina di Bibbona denunciato a piede libero un ventenne della provincia di Pisa, controllato di iniziativa dai Carabinieri all’interno di uno stabilimento balneare e trovato in possesso di droga; da successiva estensione delle attività presso il domicilio. Il soggetto è risultato possessore di stupefacenti tipo marijuana e hashish per complessivi oltre trenta grammi, nonché di materiali e strumenti di pesatura (bilancino di precisione) prodromici ad attività di cessione a terzi della sostanza.

A Castiglioncello, nei pressi di una struttura ricettiva, 6 giovani villeggianti, residenti in provincia di Pisa e Firenze, sottoposti a controllo, sono risultati possessori di stupefacenti tipo hashish e segnalati alla locale Prefettura quali assuntori non terapeutici. Oltre dieci i grammi di sostanza sequestrata ai citati assuntori ed in un caso anche un bilancino di precisione per la pesatura delle dosi.

7 le persone sottoposte a misure detentive domiciliari controllate; 90 nel complesso sono le persone sul cui conto i Carabinieri di Cecina hanno condotto accertamenti durante il servizio, 52 i veicoli in circolazione controllati. 5 le sanzioni al C.d.S. elevate di cui 4 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza una per mancata revisione con conseguente sequestro amministrativo del mezzo. L’importo complessivo delle sanzioni al C.d.S. elevate ammonta ad oltre 500 euro.

