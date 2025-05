Home

Cronaca

Controlli dei carabinieri: denunciati per spaccio un tunisino ed un senegalese, tre italiani sorpresi alla guida in stato di ebrezza e sei persone segnalate

Cronaca

28 Maggio 2025

Controlli dei carabinieri: denunciati per spaccio un tunisino ed un senegalese, tre italiani sorpresi alla guida in stato di ebrezza e sei persone segnalate

Livorno 28 maggio 2025 Controlli dei carabinieri: denunciati per spaccio un tunisino ed un senegalese, tre italiani sorpresi alla guida in stato di ebrezza e sei persone segnalate

Una vasta operazione di controllo straordinario del territorio è stata condotta nella settimana appena trascorsa dai carabinieri della Compagnia di Livorno, con un dispiegamento capillare di pattuglie nelle aree più sensibili della città, con un’accresciuta attenzione alle zone più sensibili dei quartieri Garibaldi, San Marco e Buontalenti. L’attività, finalizzata al contrasto della criminalità diffusa e alla prevenzione del degrado urbano, ha portato a un bilancio significativo di denunce e sanzioni.

Nel corso di tali attività, un 30enne senegalese è stato controllato in piazza Garibaldi e denunciato per detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio poiché trovato in possesso, all’esito di perquisizione personale dettata dai suoi precedenti e dall’atteggiamento visibilmente irrequieto alla vista dei militari, di 5 grammi di hashish, prontamente sequestrata. Nel medesimo contesto operativo, un giovane tunisino, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, veniva trovato in possesso di gr.1 di sostanza stupefacente del tipo hashish ed un bilancino per cui anch’egli veniva denunciato per detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio.

Non sono mancati casi di guida in stato di ebbrezza .

Una 43enne è stata sorpresa in viale Ippolito Nievo alla guida di un’auto e, sottoposta ad accertamenti analitici quantitativi per verificare la presenza di sostanze nel sangue, ha presentato un valore pari a 1 g/l.

Analoga sorte per due 50enni sottoposti a controllo etilometrico in via dell’Ardenza e a Collesalvetti, hanno manifestato un tasso alcolico pari a 1,2 g/l l’uno e 1,7 l’altro.

Per tutti, oltre al ritiro immediato della patente con conseguente sospensione per un tempo minimo di tre mesi, è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria di Livorno.

L’operazione si è estesa anche ai luoghi di aggregazione giovanile, con controlli pedonali mirati all’esterno di locali pubblici del territorio. Ed è proprio lì che i militari hanno sorpreso sei persone, cinque uomini e una donna di età compresa tra i 20 e i 42 anni, in possesso di modiche quantità di hashish compatibili con l’uso personale, segnalandole tutte alla Prefettura di Livorno come assuntori di droga.

Controlli dei carabinieri: denunciati per spaccio un tunisino ed un senegalese, tre italiani sorpresi alla guida in stato di ebrezza e sei persone segnalate