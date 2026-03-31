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Controlli dei carabinieri: droga, coltello e arnesi da scasso, scattano le denunce

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31 Marzo 2026

Controlli dei carabinieri: droga, coltello e arnesi da scasso, scattano le denunce

Livorno 31 marzo 2026 Controlli dei carabinieri: droga, coltello e arnesi da scasso, scattano le denunce

Fine settimana di controlli intensificati da parte dei carabinieri della Compagnia di Cecina, impegnati in un’operazione straordinaria sul territorio che ha interessato anche Rosignano Marittimo, Castagneto Carducci e Bibbona.

Nel corso dei posti di controllo, predisposti nei principali snodi della viabilità e nelle zone più frequentate, sono state identificate 39 persone e controllati 22 veicoli, con l’obiettivo di prevenire reati e aumentare la sicurezza.

Tra gli episodi più rilevanti, i militari hanno denunciato un 25enne di origini nordafricane residente a Rosignano per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane è stato fermato in via Corsini mentre si muoveva a piedi con atteggiamento sospetto: sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di oltre 10 grammi di cocaina.

Sempre nell’ambito dei controlli, a Rosignano Solvay, due uomini – un 30enne residente nel fiorentino e un 25enne suo connazionale – sono stati denunciati per porto ingiustificato di arnesi atti allo scasso. I carabinieri li hanno trovati in possesso di un cacciavite lungo 19 centimetri, ritenuto ingiustificato per le circostanze di tempo e luogo.

Denuncia anche per due giovani ventenni di origine francese, sorpresi con un coltello vietato, configurando il reato di porto di oggetti atti ad offendere.

Le attività rientrano in un più ampio dispositivo di controllo del territorio volto a contrastare fenomeni di illegalità diffusa e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.