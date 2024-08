Home

Cronaca

Controlli dei Carabinieri in Piazza Garibaldi: sequestrate sostanze stupefacenti a due giovani

Cronaca

20 Agosto 2024

Controlli dei Carabinieri in Piazza Garibaldi: sequestrate sostanze stupefacenti a due giovani

Livorno 20 agosto 2024 – Controlli dei Carabinieri in Piazza Garibaldi: sequestrate sostanze stupefacenti a due giovani

Livorno – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, con il supporto della Squadra di Intervento Operativo (S.I.O.) del 6° Battaglione Mobile “Toscana”, hanno portato a termine un articolato servizio di controllo nel capoluogo labronico, con particolare attenzione alla zona di Piazza Garibaldi.

Durante le operazioni, due uomini di origine straniera, rispettivamente di 22 e 29 anni, sono stati fermati e controllati dai militari. Il primo è stato trovato in possesso di 10 grammi di hashish, mentre il secondo aveva con sé poco meno di un grammo di marijuana e due pasticche di ecstasy, per un totale di 1,26 grammi di sostanza stupefacente sintetica.

Tutte le sostanze recuperate durante il controllo sono state immediatamente sottoposte a sequestro, e i due giovani sono stati segnalati come assuntori di stupefacenti, come previsto dalle normative vigenti. Questo tipo di segnalazione non implica un procedimento penale, ma rappresenta un passo importante per le autorità nella prevenzione e nel contrasto all’uso di sostanze illecite.

L’operazione rientra in un più ampio piano di sorveglianza messo in atto dai Carabinieri per garantire la sicurezza nelle aree urbane sensibili di Livorno. Piazza Garibaldi, da tempo al centro di interventi di controllo e bonifica, continua a essere oggetto di particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di contrastare il degrado e tutelare la tranquillità dei cittadini.

L’azione dei Carabinieri evidenzia l’importanza di mantenere alta la vigilanza nelle zone critiche della città, dove la presenza di sostanze stupefacenti continua a rappresentare una problematica significativa. Grazie all’impegno congiunto delle forze dell’ordine e al coordinamento con il Battaglione Mobile “Toscana”, il contrasto allo spaccio e all’uso di droga prosegue senza sosta, contribuendo a rendere più sicure le strade di Livorno.

Controlli dei Carabinieri in Piazza Garibaldi: sequestrate sostanze stupefacenti a due giovani