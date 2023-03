Home

Provincia

Controlli dei carabinieri in provincia, patenti scadute, assenza di revisione e droga: 6 sanzioni e 2 segnalazioni

Provincia

6 Marzo 2023

Livorno 6 marzo 2023 – Controlli dei carabinieri in provincia, patenti scadute, assenza di revisione e droga: 6 sanzioni e 2 segnalazioni

I controlli dei carabinieri in provincia di Livorno, sono stati proiettati al contrasto dei reati in materia di; sostanze stupefacenti, per contenere e prevenire il consumo di droga tra i giovani; alla verifica del rispetto delle norme che disciplinano la circolazione stradale ed alla repressione della guida sotto l’influenza dell’alcol, causa di incidenti stradali spesso con gravi conseguenze soprattutto per i giovani.

Nell’ambito dell’attività sono stati eseguiti controlli lungo le principali arterie stradali e presso diversi luoghi di ritrovo notturno in tutto il cecinese e sono state identificate 109 persone e controllati 60 veicoli.

In particolare a Cecina un 38enne è stato sanzionato perché sorpreso alla guida con patente scaduta mentre altri tre guidatori, di età compresa tra i 27 ed i 65 anni, sono stati sanzionati per mancata revisione dei veicoli sui quali viaggiavano; oltre ad essere un adempimento previsto dal codice della strada, la revisione permette di verificare l’efficienza dei veicoli, a tutela propria e degli altri utenti della strada.

Stessa tipologia di sanzioni elevate anche a Donoratico dove i Carabinieri della locale Stazione hanno sorpreso un 46enne che guidava nonostante la propria patente e la revisione dell’autovettura scadute. Nell’ambito dei controlli ad un’autovettura, un passeggero 26enne è stato trovato in possesso di 0,37 gr di hashish e pertanto segnalato alla Prefettura di Livorno quale assuntore di sostanze stupefacenti.

A Rosignano Marittimo, i Carabinieri della locale Stazione, nel corso di un controllo ad un soggetto sottoposto a misura cautelare, hanno avvertito nell’abitazione un odore pungente che li ha portati ad eseguire una perquisizione a carico dell’uomo e del coinquilino 59enne; proprio quest’ultimo è stato trovato in possesso di 4,8 gr di marijuana e pertanto segnalato alla Prefettura di Livorno.

I controlli proseguiranno, sia in arco orario diurno che notturno.

