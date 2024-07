Home

Controlli dei carabinieri, segnalati cinque giovani come assuntori di stupefacenti

22 Luglio 2024

Controlli dei carabinieri, segnalati cinque giovani come assuntori di stupefacenti

Cecina (Livorno) 22 luglio 2024 – Controlli dei carabinieri, segnalati cinque giovani come assuntori di stupefacenti

I Carabinieri della Compagnia di Cecina, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno, in linea con le direttive strategiche condivise in sede di Comitato presso la Prefettura, hanno effettuato dei controlli con l’impiego di pattuglie delle Stazioni di Cecina, Bibbona e Rosignano Marittimo ed il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con attenzione particolare al contrasto dello spaccio di stupefacenti ed alla sicurezza stradale.

Nel corso dell’attività svolta per lo più nelle ore serali maggiormente interessate dagli eventi estivi, nei territori di Cecina, Bibbona e Rosignano Marittimo; i Carabinieri hanno individuato cinque giovani, di età compresa dai 19 ai 23 anni, provenienti da varie province toscane, segnalandoli alle competenti Prefetture quali assuntori non per motivi terapeutici di stupefacenti.

I militari hanno infatti rinvenuto nella loro disponibilità e sequestrato varie dosi di diverse droghe per un peso complessivo di circa grammi tre di hashish, due grammi di marijuana ed un grammo di cocaina.

Inoltre sono state sottoposte a controllo di prevenzione complessivamente di 71 persone e 30 veicoli, 2 locali pubblici e 3 soggetti sottoposti a vario titolo a misure restrittive e di sicurezza con obblighi, senza riscontrare irregolarità.

I controlli proseguiranno in ragione delle maggiori presenze lungo la Costa degli Etruschi e le altre zone ad elevata vocazione turistica.