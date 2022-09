Home

13 Settembre 2022

Controlli dei carabinieri: ubriaco denunciato ed espulso e due livornesi denunciati per spaccio

Livorno 13 settembre 2022

Servizi coordinato controllo del territorio. Due denunciati per art.73 e un segnalato per ubriachezza molesta

Era in stato di forte alterazione per l’assunzione massiccia di alcol lo straniero di origine maghrebine, trentenne, segnalato per ubriachezza molesta l’altra sera dai militari della Compagnia Carabinieri di Livorno.

E’ stato fermato in Piazza della Repubblica dove era diventato violento insultando e cercando di aggredire i passanti, pare addirittura che abbia rincorso e preso a calci un’autombulanza.

Una volta verificate le generalità dell’uomo, è risultato verificato irregolare sul territorio nazionale e pertanto è stata avviata la procedura per l’espulsione.

Sono stati inoltre deferiti in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti due giovani di 30 e 34 anni, livornesi, controllati a bordo di una autovettura dove occultavano alcune dosi di stupefacente ed in particolare anfetamine tipo mdma

Il controllo è stato poi approfondito dai militari con la perquisizione di entrambe le abitazioni dei fermati dove è stato rinvenuto altro stupefacente già suddiviso in dosi e confezionato, complessivamente circa 12 gr di anfetamine e 10 di hashish.

Le attività sono state svolte nell’ambito di un servizio do controllo che ha visto l’impiego coordinato di 8 pattuglie della Compagnia Carabinieri di Livorno, che in ottemperanza alle direttive della Prefettura hanno svolto un’intensa attività di controllo nei quartieri più difficili nell’area nord città come La Guglia e Shangay. Durante il servizio sono state stati fermati 87 veicoli e controllate 115

