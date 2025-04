Home

Controlli dei carabinieri, un arresto e sette denunciati, controllati 110 veicoli e 160 persone

3 Aprile 2025

Piombino (Livorno) 3 aprile 2025 Controlli dei carabinieri, un arresto e sette denunciati, controllati 110 veicoli e 160 persone

Sensibilmente intensificata l’azione di controllo del territorio su disposizione del Comando Provinciale Carabinieri di Livorno. L’azione coordinata ha visto i Carabinieri della Compagnia di Piombino, coadiuvati dai militari delle compagnie di Cecina e Portoferraio, nonché del Nucleo Cinofili di San Rossore.

Nel corso di tali attività, un diciottenne, già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato per produzione e traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. L’arrestato è stato notato in atteggiamenti sospetti aggirarsi, senza un’apparente chiara finalità, nel centro cittadino. I militari lo hanno quindi fermato e la sua evidente irrequietezza ha spinto gli operanti ad approfondire gli accertamenti, anche mediante una perquisizione domiciliare.

I carabinieri hanno così rinvenuto oltre 75 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento di dosi.

Tutta la sostanza rinvenuta è stata sottoposta a sequestro ed il giovane è stato dichiarato in arresto per traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Terminate le formalità di rito, su disposizione dell’AG di Livorno, il giovane è stato ristretto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Al termine dell’udienza tenutasi presso il Tribunale di Livorno, l’arresto è stato convalidato.

Sempre nel corso della stessa cornice operativa, da un controllo effettuato presso l’abitazione di un soggetto conosciuto alle forze dell’ordine e gravato da varie segnalazioni, costui veniva sorpreso in compagnia di altri sei soggetti, di età compresa tra i 21 e i 54 anni, e, sottoposti a perquisizione personale e domiciliare di iniziativa, venivano trovati in possesso di tre bilancini di precisione, materiale utile al confezionamento di dosi di sostanze stupefacenti, nonché quasi 200 grammi di sostanza da taglio.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed i 7 sono stati deferiti in stato di libertà per traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In esito ai successivi controlli svolti, una 22enne ed un 53enne della zona sono stati segnalati alla Prefettura labronica quali assuntori di sostanze stupefacenti poiché sorpresi in possesso di complessivamente di oltre 5 grammi di hashish destinati ad uso personale non terapeutico. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro per le successive analisi e distruzione.

I carabinieri hanno altresì proceduto al controllo di oltre 156 persone, 4 soggetti sottoposti a misure cautelari e di prevenzione nonché 110 veicoli. Inoltre, congiuntamente ai militari del N.I.L. di Livorno, sono stati controllati esercizi commerciale del centro cittadino, senza riscontrare violazioni.

Tali servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri proseguiranno e si rammenta l’importante sinergia con la cittadinanza, che è sempre invitata a segnalare al numero di emergenza 112NUE qualsiasi situazione dubbia di cui venga a conoscenza.