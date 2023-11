Home

23 Novembre 2023

Livorno 23 novembre 2023 – Controlli dei Forestali nelle aree verdi, tra i trasgressori: fungaiolo, cacciatore e motociclisti

Tra i compiti dei Carabinieri Forestali rientra il controllo delle attività boschive e della regolare fruizione delle aree verdi, di particolare importanza per la salvaguardia del territorio.

Le utilizzazioni forestali si devono conformare a norme piuttosto stringenti, sia nazionali che regionali, finalizzate al mantenimento in efficienza ed in salute dei boschi ed alla tutela della fauna.

Al riguardo, nel comune di Castagneto Carducci, in località Santa Maria, i carabinieri dei Nuclei Forestali di Cecina e Riparbella, coadiuvati da quelli del NIPAAF e del Nucleo CITES di Livorno, hanno rilevato diverse violazioni alla legislazione regionale in materia di fruizione delle aree boscate.

In particolare:

un 70enne residente in lucchesia è stato sorpreso a raccogliere funghi senza la prescritta licenza ed è stato sanzionato per 80 euro;

tre motociclisti, di età compresa tra i 26 e i 62 anni, sono stati fermati mentre percorrevano con moto da cross sentieri boschivi vietati alla circolazione con mezzi a motore e pertanto i carabinieri hanno provveduto a sanzionare ciascuno di loro per un importo di 172 euro.

un cacciatore 68enne del pisano, invece, durante una battuta di caccia, è stato sorpreso non in regola con l’annotazione della selvaggina abbattuta sul tesserino venatorio e sanzionato per 160 euro;

I controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale a tutela dell’ambiente ed al fine di consentire la corretta fruizione delle aree boschive.

