Controlli dei NAS a San Vincenzo: sanzionato un bar pasticceria e sequestrati 23 confezioni di alimenti

29 Dicembre 2022

San Vincenzo (Livorno) 29 dicembre 2022 – Controlli dei NAS a San Vincenzo: sanzionato un bar pasticceria e sequestrati 23 confezioni di alimenti

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno, in linea con le direttive strategiche della Prefettura, ha disposto l’intensificazione dei servizi di controllo durante il periodo natalizio anche con il coinvolgimento dei reparti speciali dell’Arma; particolare attenzione viene rivolta alla salvaguardia della salute pubblica nell’ambito della campagna sulla sicurezza degli alimenti tipici delle festività natalizie.

In tale contesto, i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno effettuato un controllo presso un’attività di bar e pasticceria di San Vincenzo per verificare il rispetto della normativa vigente.

L’attività ha consentito di prevenire potenziali rischi per la salute pubblica; i carabinieri hanno infatti accertato che all’interno dell’esercizio erano detenuti per la vendita prodotti dolciari privi di tracciabilità, in violazione della normativa di settore.

23 le confezioni di prodotti alimentari ritirati dalla vendita e sottoposti a sequestro.

Alla titolare è stata comminata una sanzione amministrativa e sono state informate le autorità competenti in materia.

